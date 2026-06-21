Francisco Conceição : Personne n'est obligé de donner le ballon à Ronaldo dans l'équipe du Portugal

L'ailier de l'équipe nationale du Portugal et de la Juventus italienne, Francisco Conceição, s'est exprimé sur l'ambiance au sein du groupe et les discussions entourant le légendaire attaquant Cristiano Ronaldo. Le joueur a souligné que les membres de l'équipe ne dépendent pas d'une seule star sur le terrain et prennent des décisions en fonction de la situation pendant le match. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Lors d'une conférence de presse avant le prochain match crucial de la Coupe du Monde, Conceição a reconnu l'importance de Ronaldo pour l'équipe, tout en soulignant qu'il est sur un pied d'égalité avec les autres joueurs. Selon Goal.com, l'ailier a déclaré ouvertement qu'il n'y avait aucune obligation de transmettre le ballon uniquement à Ronaldo.

Jeu collectif et leadership

"Je pense que personne n'égale Cristiano Ronaldo pour marquer des buts. Cependant, nous ne nous sentons pas obligés de lui passer le ballon. Je passe toujours le ballon au coéquipier le mieux placé. Lui aussi est ici pour aider l'équipe, tout comme les autres joueurs", a déclaré Francisco Conceição.

Il a également noté que la passion de l'attaquant de 39 ans à l'entraînement est un exemple pour les jeunes. L'approche de Ronaldo, qui aborde chaque séance comme s'il s'agissait du dernier match de sa carrière, influence positivement la motivation générale de l'équipe. Selon Conceição, si une légende ayant accompli autant de choses agit encore avec une telle soif, les autres joueurs doivent travailler encore plus dur.

Critiques et prochains adversaires

L'équipe nationale du Portugal a été critiquée après son match nul 1-1 lors du premier tour contre la RD Congo. Lors de cette rencontre, Ronaldo n'a touché le ballon que 25 fois, ce qui a suscité divers débats parmi le public sur son état actuel. Le milieu de terrain du PSG, Joao Neves, avait également déclaré précédemment que Cristiano est désormais un membre ordinaire de l'équipe.

Désormais, les hommes de Roberto Martinez affronteront l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de la deuxième journée de la phase de groupes. Ce match est crucial pour les Portugais afin de décider de leur qualification pour les play-offs. Après un début raté contre le Congo, l'équipe ambitionne de montrer sa véritable force à ses supporters.

Le dernier match du Portugal dans le groupe aura lieu le 28 juin contre la Colombie. Pour l'instant, l'équipe concentre toute son attention sur le match contre l'Ouzbékistan et prévoit de gagner grâce à un football collectif sans changer son style.