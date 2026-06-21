Lucas Bergvall décide de quitter Tottenham : le talent suédois courtisé

Le club londonien de Tottenham rencontre de sérieuses difficultés pour conserver l'un de ses jeunes talents les plus prometteurs, Lucas Bergvall. Le milieu de terrain suédois a informé la direction de son intention de quitter le club lors du prochain mercato estival. Le joueur de 20 ans, actuellement avec son équipe nationale pour la Coupe du Monde 2026, est à la recherche de nouveaux défis. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon les informations relayées par The Athletic, la décision de Bergvall s'explique par son manque de place dans les plans du nouvel entraîneur, Roberto De Zerbi. Bien que son contrat actuel court jusqu'en juin 2031, il ne voit plus son avenir au Tottenham Hotspur Stadium. Plusieurs grands clubs de Premier League suivent la situation de très près.

De débuts victorieux au banc de touche

La carrière de Lucas Bergvall à Tottenham ressemble à de véritables montagnes russes. Arrivé de Djurgården en 2024, le joueur s'était d'abord illustré sous les ordres d'Ange Postecoglou. Il a joué un rôle crucial dans le sacre du club en Europa League en 2025, mettant fin à une série de 17 ans sans trophée. À l'issue de cette saison, il avait été élu « Joueur de l'année » du club.

Cependant, les changements d'entraîneurs ont freiné la progression du milieu suédois. Thomas Frank, successeur de Postecoglou, a préféré l'aligner sur les ailes plutôt qu'au centre, son poste de prédilection. Cette tendance s'est poursuivie sous Igor Tudor, et la situation s'est aggravée avec l'arrivée de Roberto De Zerbi en mars dernier.

Le schéma tactique en 4-2-3-1 utilisé par le technicien italien ne permettrait pas d'exploiter les points forts de Bergvall. En conséquence, le joueur n'a presque pas joué lors des dernières rencontres de la saison 2025-26. Ce manque de temps de jeu a poussé le joueur à prendre des mesures radicales.

Une lutte acharnée sur le marché des transferts

L'incertitude entourant Bergvall n'a pas échappé aux autres clubs de Premier League. Chelsea et Aston Villa ont notamment contacté Tottenham pour son transfert. Si les Londoniens avaient rejeté toutes les offres lors du mercato hivernal, la volonté du joueur de partir change totalement la donne.

Selon les experts, un joueur aussi polyvalent et technique que Bergvall suscitera forcément l'intérêt d'autres championnats majeurs d'Europe. La direction de Tottenham réfléchit désormais à comment ne pas perdre l'un de ses principaux atouts au profit de rivaux, ou à le vendre au prix le plus élevé possible.