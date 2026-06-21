L'Espagne écrase l'Arabie Saoudite, but historique pour Lamine Yamal

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L'Espagne écrase l'Arabie Saoudite, but historique pour Lamine Yamal

Les matchs de la 2e journée de la Coupe du Monde se poursuivent avec intensité. Dans le groupe N, où seule des égalités avaient été enregistrées lors de la première journée, l'équipe nationale d'Espagne a remporté une victoire écrasante en marquant 4 buts sans réponse face à l'Arabie Saoudite.

Les protagonistes du match et faits marquants :

  • Le moment historique de Yamal : Le jeune talent du football espagnol Lamine Yamal a célébré son premier but en Coupe du Monde.

  • Le show Oyarzabal : L'attaquant Mikel Oyarzabal a inscrit un doublé et a également délivré une passe décisive pour l'un de ses coéquipiers.

  • Situation au classement : Grâce à cette victoire, l'Espagne prend seule la tête du groupe avec 4 points. L'Arabie Saoudite possède 1 point.

Coupe du Monde 2026. Groupe N | 2e journée

Espagne — Arabie Saoudite 4:0 21 juin. Atlanta, Mercedes-Benz Stadium.

Buteurs :

  • 1:0 – 10' Lamine Yamal

  • 2:0 – 21' Mikel Oyarzabal

  • 3:0 – 24' Mikel Oyarzabal

  • 4:0 – 49' Hassan At Tambakti (csc)

Compositions :

  • Espagne : Simon, Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Pedri (Ruiz, 70), Rodri, Yamal (Pino, 46), Olmo (Merino, 61), Baena (Williams, 61), Oyarzabal (Torres, 46).

  • Arabie Saoudite : Al Owais, Abdulhamid, At Tambakti, Lajami, Al Amri (Haji, 60), Al Harbi, Nasser Al-Dawsari (Al-Ghannam, 90), Al-Haybari (Kanno, 46), Al-Juwayr (Al-Hamdan, 46), Al-Buraykan (Ash Shamat, 60), Salem Al-Dawsari.

Avertissements (Cartons jaunes) :

  • Salem Al-Dawsari (30), Kanno (60).

Situation du groupe et prochain match

Pour le deuxième match du groupe N, l'Uruguay (1 point) et le Cap-Vert (1 point) s'affronteront.

  • Heure de début : Le match débutera à 03:00 heure de Tachkent.

EspagneArabie saouditeLamine YamalMikel OyarzabalAtlanta
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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