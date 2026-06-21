CDM 2026 : Le gardien de Curaçao, auteur de 15 arrêts, réclame une statue !

Eloy Room, gardien de l'équipe nationale de Curaçao, a partagé ses émotions après le match de la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde contre l'Équateur. Lors de cette rencontre, Curaçao a fait match nul 0-0 face à un adversaire favori, décrochant ainsi son premier point de l'histoire des mondiaux.

À un pas du record de Tim Howard et héros du match

Le gardien expérimenté de 37 ans, Eloy Room, est devenu le véritable héros du match contre l'Équateur. Il a repoussé 15 tirs cadrés en effectuant des arrêts décisifs, préservant ainsi sa cage inviolée et étant logiquement élu homme du match.

Après le match, il a rappelé le célèbre record du légendaire gardien américain Tim Howard lors de la CDM 2014 :

« Je suis un peu déçu de ne pas avoir battu le record de Tim Howard. Il avait réalisé 16 arrêts lors du match contre la Belgique. J'ai vu ce match. Malgré tout, je suis très fier de notre résultat d'aujourd'hui ».

« On devrait me dresser une statue à Curaçao »

Soulignant qu'il avait réalisé l'un des matchs les plus parfaits de sa carrière, le gardien a remercié ses coéquipiers et s'est adressé à son pays avec humour :

« En tant que gardien, c'était un match presque parfait. Ce n'est pas seulement mon travail, mais celui de toute l'équipe. Je fais des arrêts, mais nous nous battons comme un seul homme sur le terrain. Bref, je pense qu'on devrait maintenant me dresser une statue à Curaçao », a déclaré le gardien en riant.

Une troisième journée décisive à venir

Ce nul a valu de l'or pour Curaçao, qui a marqué l'histoire. Pour la dernière et décisive journée de la phase de groupes, les équipes nationales attendent les rencontres suivantes :