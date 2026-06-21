L'Espagne écrase l'Arabie Saoudite et s'offre quasiment les play-offs

L'équipe nationale d'Espagne a célébré sa première victoire lors de la Coupe du Monde 2026. Lors de la deuxième journée de la phase de groupes face à l'Arabie Saoudite, les champions d'Europe en titre ont montré leur véritable force en marquant quatre buts sans réponse. Cette victoire assure presque la qualification de la « Roja » pour le tour suivant. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Après un match nul sans but contre le Cap-Vert lors de la première journée, les Espagnols ont débuté ce match avec beaucoup d'intensité. Les hommes de Luis de la Fuente, ayant pris l'initiative dès les premières minutes, ont réussi à marquer rapidement. Lamine Yamal a ouvert le score d'une frappe précise dans le coin opposé du but, sur une passe de Mikel Oyarzabal.

Le show Mikel Oyarzabal

Mikel Oyarzabal, critiqué après ses performances maladroites lors du premier match, a su s'imposer lors de cette rencontre. L'attaquant de la Real Sociedad a pratiquement scellé le sort du match en inscrivant un doublé en seulement trois minutes au milieu de la première période. Dans les deux situations, il a agi avec sang-froid à courte distance. Il aurait même pu inscrire un triplé, mais sa frappe enroulée a heurté la barre transversale.

Au début de la seconde période, l'Espagne n'a pas relâché la pression. Bien que le gardien ait repoussé une frappe puissante de Marc Cucurella, le ballon a touché le défenseur saoudien Hassan Al Tambakti avant de finir au fond des filets. Selon Goal.com, cet auto-goal a été un coup dur psychologique pour les Asiatiques, et le reste du match a été maîtrisé.

Le staff technique espagnol a décidé de ménager les cadres Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal une fois le score largement acquis. Ferran Torres et Pedro Porro, entrés en jeu, se sont procuré des occasions, mais leurs tentatives sont restées sans succès. Notamment, un but de Ferran Torres marqué dans le temps additionnel a été annulé pour hors-jeu après intervention de la VAR.

Le gardien de l'équipe d'Espagne a passé un match très tranquille. Les attaquants saoudiens n'ont réussi qu'un seul tir cadré durant toute la rencontre, les défenseurs ayant neutralisé toutes les autres menaces. Avec 4 points après deux journées, l'Espagne prend la tête du groupe H.

Cette victoire confirme une fois de plus les ambitions de titre de l'Espagne. Après le nul inattendu du premier match, le retour en confiance de l'équipe suscite un grand espoir chez les supporters. Les Espagnols joueront désormais leur dernier match de groupe pour déterminer leur adversaire en play-offs.