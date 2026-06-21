Liverpool rejette l'offre de l'Inter pour Curtis Jones

Le club anglais de Liverpool a rejeté une deuxième offre officielle de l'Inter, champion d'Italie, pour le rachat de son joueur formé au club, Curtis Jones. Les Merseysiders campent sur leur position concernant le prix fixé pour le milieu de terrain et ne souhaitent pas s'en séparer à bas prix. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon The Athletic, la direction de l'Inter a formulé une offre modeste d'environ 25 millions d'euros (21,7 millions de livres) pour le joueur de 25 ans. Cependant, la direction de Liverpool a interrompu les négociations, affirmant que ce montant ne correspond pas à la valeur réelle du joueur. Il s'agit de la deuxième tentative infructueuse du club milanais lors de ce mercato estival.

Actuellement, il ne reste que 12 mois au contrat de Curtis Jones avec Liverpool. Malgré cela, les dirigeants du club évaluent le joueur à au moins 35 millions de livres sterling. Les Merseysiders justifient leurs exigences par les derniers transferts de la Premier League anglaise.

Nouveaux critères sur le marché des transferts

La direction de Liverpool cite en exemple les sommes élevées payées par Tottenham pour Conor Gallagher et Jan Paul van Hecke. En particulier, bien qu'il ne reste qu'un an au contrat de van Hecke, il a été transféré pour 52 millions de livres. Par conséquent, les Merseysiders ont décidé de ne pas vendre Jones à bas prix maintenant, même au risque de le perdre gratuitement.

Curtis Jones est un produit de l'académie de Liverpool et a disputé 228 matchs avec l'équipe première depuis ses débuts en 2019. Lors de la saison 2025-26, il a participé à 49 matchs toutes compétitions confondues, dont seulement 28 comme titulaire. Le joueur serait légèrement mécontent de ne pas avoir une place régulière dans l'équipe.

De plus, les négociations pour un nouveau contrat entre le joueur et le club sont dans l'impasse. Pour l'instant, les parties ne sont pas parvenues à un accord, ce qui accroît l'intérêt de grands clubs comme l'Inter. Si le club italien n'augmente pas significativement son offre, Jones devrait rester à Anfield la saison prochaine.

Selon Goal.com, Liverpool n'a pas encore renoncé à l'idée de signer un nouveau contrat avec le joueur. Si un équilibre est trouvé entre les exigences salariales du joueur et les possibilités du club, le contrat pourrait être prolongé. Sinon, l'Inter tentera de le recruter en tant qu'agent libre en janvier ou l'été prochain.