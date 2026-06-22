Le show d'Oyarsabal : élu homme du match face à l'Arabie Saoudite

Le match entre l'Espagne et l'Arabie Saoudite, comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, s'est transformé en un véritable spectacle de la « Roja ». Au magnifique Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta, aux États-Unis, les Espagnols n'ont fait aucune grâce à leurs adversaires avec un score de 4-0.

Le héros incontesté de cette rencontre a été l'attaquant Mikel Oyarsabal ! Grâce à son talent exceptionnel sur le terrain, il a été logiquement élu homme du match (Man of the Match).

Classe mondiale pour Oyarsabal : un doublé et une passe décisive !

Mikel Oyarsabal a littéralement démantelé la défense de l'Arabie Saoudite. L'attaquant a joué un rôle central dans presque toutes les occasions de but de son équipe :

10e minute : Il a offert une superbe passe décisive pour le but de la jeune star Lamine Yamal.

21e minute : Il a frappé avec précision au fond des filets pour creuser l'écart.

24e minute : Peu de temps après, il a inscrit son deuxième but, scellant pratiquement le sort de la rencontre.

Comment le quatrième but a-t-il été marqué ?

Le dernier but assurant la large victoire de l'Espagne mérite également d'être mentionné. Si Lamine Yamal a fait preuve de son efficacité devant le but, le quatrième ballon a été envoyé dans les filets par le défenseur saoudien Ali Al-Tambakti sur un malheureux contre (but contre son camp).

Qu'est-ce qui nous attend ? (Qualification pour les play-offs)

Les supporters de l'équipe nationale d'Espagne se tournent désormais vers la dernière journée décisive du groupe :

Dernier match de groupe : Le 27 juin, l'Espagne affrontera la redoutable équipe d'Uruguay.

Les matchs de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se poursuivront jusqu'au 27 juin.