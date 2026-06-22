Des bancs de l'école à la scène de la Coupe du Monde : le rêve magique de Lamine Yamal

Le super talent de 17 ans de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, s'est exprimé sur la large victoire (4-0) contre l'Arabie Saoudite et son premier but historique en Coupe du Monde. Dans une interview accordée au site officiel de la FIFA, la jeune étoile a tenu des propos très touchants et sincères.

« J'ai regardé la dernière Coupe du Monde à l'école... »

Pour Lamine Yamal, ce but n'est pas qu'une simple statistique, mais la réalisation d'un rêve de vie. Ses émotions toucheraient naturellement n'importe quel fan de football :

« J'ai toujours rêvé de jouer en Coupe du Monde. Marquer lors de mon premier match comme titulaire est la réalisation d'un véritable rêve. J'ai regardé la dernière Coupe du Monde à l'école. Maintenant, marquer sur une scène aussi grandiose alors que ma mère et toute ma famille étaient dans les tribunes est un moment magique pour moi », a déclaré Yamal.

La leçon du Cap-Vert et le plan idéal

L'Espagne avait perdu des points lors du premier match après un nul inattendu contre le Cap-Vert. Selon Yamal, cet échec a soudé l'équipe et l'a remise sur les rails :

Une leçon réussie : « Le nul dans un match que nous aurions dû gagner nous a beaucoup affectés. Cela nous a poussés à réfléchir et nous a aidés à nous préparer avec l'état d'esprit nécessaire pour ce match ».

Le plan de l'entraîneur : « Le plan initial était de jouer une mi-temps, puis de me reposer. L'important était d'aider l'équipe. Le fait que le score soit passé à 3-0 dès la première mi-temps m'a permis de sortir. Tout s'est déroulé exactement comme nous le voulions, c'était idéal ».

Faits du match :

Pour rappel, lors de cette rencontre face à l'Arabie Saoudite, dès la 10e minute, Lamine Yamal, qui a ouvert le score avec un but magnifique, a joué 45 minutes. Le staff technique a remplacé le jeune ailier par Yeremi Pino à la mi-temps afin de le préserver.

Débuter titulaire et marquer en Coupe du Monde à 17 ans est le signe d'un véritable phénomène. Lamine Yamal continue de conquérir la scène mondiale du football !