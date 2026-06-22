Le FC Barcelone cherche un attaquant : Benjamin Sesko et Julian Alvarez dans le viseur

Le club espagnol du FC Barcelone a accéléré sa recherche d'un nouvel avant-centre pour renforcer son effectif lors du mercato estival. Trouver un successeur digne de Robert Lewandowski, dont le départ est attendu, est devenu une priorité pour le staff technique dirigé par Hansi Flick. Actuellement, la cible principale des Catalans est la star de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon les informations diffusées par le journal Marca, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a placé l'attaquant argentin au sommet de sa liste de transferts. Cependant, l'Atlético Madrid s'oppose fermement à la vente de son meilleur buteur à un rival direct. Le fait que les Madrilènes aient même rejeté des offres dépassant les 100 millions d'euros montre que les négociations sont extrêmement complexes.

Julian Alvarez avait rejoint l'Atlético Madrid en provenance de Manchester City pour 75 millions d'euros la saison dernière. Il a disputé 106 matchs avec le club de la capitale, marquant 49 buts. Son efficacité en Ligue des Champions (10 buts en 15 matchs) a particulièrement suscité l'intérêt de la direction barcelonaise. Toutefois, le prix du transfert et les relations entre les clubs pourraient faire obstacle à cet accord.

Option alternative : Benjamin Sesko

Si le transfert de Julian Alvarez n'aboutit pas, le FC Barcelone passera à son plan B. Selon Goal.com, l'attaquant de Manchester United, Benjamin Sesko, occupe la place principale sur cette liste. Le talent slovène avait rejoint l'Angleterre en provenance du RB Leipzig en 2025 pour 76,5 millions d'euros. Lors de sa première saison avec les « Red Devils », il a inscrit 12 buts en 32 matchs.

Hansi Flick recherche un attaquant polyvalent capable de s'intégrer dans une ligne d'attaque comprenant des stars comme Lamine Yamal, Raphinha et Ferran Torres. Benjamin Sesko, grâce à sa condition physique et sa technique, correspondrait parfaitement aux exigences du technicien allemand. Par ailleurs, les Catalans étudient également les candidatures de Serhou Guirassy du Borussia Dortmund et de Karl Etta Eyong.

Hansi Flick a récemment évoqué les problèmes offensifs de l'équipe lors d'une interview : « Nous avons besoin d'un attaquant capable de s'adapter rapidement au jeu collectif et de marquer régulièrement. Nous avons des plans précis, nous devons maintenant attendre l'évolution du marché des transferts. Ce ne sera pas facile, mais nous ferons tout notre possible ».

Malgré des difficultés financières, la direction du FC Barcelone ambitionne de bâtir un effectif capable de lutter pour la victoire en Ligue des Champions. La politique de transfert du club et l'identité de l'attaquant qui signera deviendront claires dans les prochaines semaines. Pour l'instant, le choix entre Benjamin Sesko et Julian Alvarez dépend des capacités financières du club et de la décision finale de l'Atlético Madrid.