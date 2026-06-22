Wayne Rooney admiratif devant Lamine Yamal : « Son jeu me donne le sourire »

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Wayne Rooney admiratif devant Lamine Yamal : « Son jeu me donne le sourire »

La jeune étoile de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, continue d'attirer l'attention du monde du football avec ses débuts éclatants lors de la Coupe du Monde 2026. Lors du match contre l'Arabie Saoudite (4-0), l'ailier de 18 ans a non seulement marqué son premier but du tournoi, mais a également reçu les éloges des experts, notamment de la légende du football anglais Wayne Rooney. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Après être entré en jeu comme remplaçant lors du premier match de phase de groupes contre le Cap-Vert pour des raisons physiques, Lamine Yamal a débuté le match contre l'Arabie Saoudite dans le onze titulaire. Ouvrant le score dès la 10e minute, le joueur a porté son total à 7 buts en 27 sélections. Le staff technique l'a remplacé à la mi-temps pour le préserver, mais ses 45 minutes de jeu ont suffi à sceller le destin de la rencontre.

L'admiration de Rooney et le leadership de Yamal

Ancien attaquant de Manchester United et de l'équipe d'Angleterre, Wayne Rooney n'a pas caché son plaisir en intervenant comme expert sur la chaîne BBC. Selon Goal.com, Rooney a qualifié la maturité du jeune homme de 18 ans d'« incroyable ». Selon lui, Lamine n'est pas seulement un joueur talentueux, mais un véritable leader qui inspire confiance à ses coéquipiers.

« Je l'adore, il me donne tout simplement le sourire. Il joue au football avec plaisir. Il y a beaucoup de jeunes dans l'équipe d'Espagne et Lamine leur donne confiance. Il a été champion d'Europe à 16 ans, et maintenant il a beaucoup grandi. Cela peut sembler étrange de dire cela d'un garçon de 18 ans, mais il est capable de convaincre chacun de ses partenaires qu'ils peuvent remporter cette Coupe du Monde », a déclaré Rooney.

Rooney a également souligné non seulement l'habileté offensive du joueur, mais aussi son courage défensif. L'ancien attaquant a noté que dans le football moderne, il est rare de voir des joueurs de statut de star redescendre pour aider en défense, affirmant que cette qualité sert d'exemple pour toute l'équipe.

« Si vous avez cette qualité, celle d'inciter les autres joueurs à mieux agir sur le terrain, c'est fantastique. Il revient en arrière pour aider son équipe. Quand les autres voient un joueur de niveau superstar travailler en défense, ils se donnent à fond, qu'ils le veuillent ou non », a ajouté Wayne Rooney.

Actuellement, l'équipe d'Espagne domine le groupe H. Au prochain tour, ils affronteront l'Uruguay. Ce match, prévu le 27 juin, devrait déterminer qui terminera en tête du groupe. Lamine Yamal continue ainsi de consolider son statut d'avenir du FC Barcelona et du football espagnol lors de ce tournoi prestigieux.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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