Lamine Yamal marque son premier but en Coupe du Monde : l'Espagne écrase l'Arabie Saoudite

La jeune étoile de l'équipe nationale espagnole, Lamine Yamal, a marqué son premier but lors de la Coupe du Monde 2026, signalant le véritable retour de son équipe dans le tournoi. Lors du match contre l'Arabie Saoudite, les Espagnols se sont imposés 4-0, prouvant leur valeur après l'échec du premier tour. Cette victoire améliore considérablement la situation des hommes de Luis de la Fuente dans la phase de groupes. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Ce match était d'une importance capitale pour l'Espagne, qui avait fait un match nul sans but (0-0) contre la RD Congo lors du match d'ouverture. Selon Goal.com, le prodige du FC Barcelona, Lamine Yamal, qui avait débuté la première rencontre sur le banc, a été titularisé cette fois-ci et a propulsé l'attaque de son équipe vers un nouveau niveau. Dans une interview d'après-match, le jeune attaquant a souligné que l'équipe avait tiré les bonnes conclusions du nul du premier match.

But historique et joie familiale

Ce match restera également mémorable pour Lamine Yamal grâce à un record personnel. En convertissant une passe de Mikel Oyarzabal, il a célébré son premier but en Coupe du Monde. Pour le joueur de seulement 18 ans, ces moments étaient très émouvants, car il regardait le tournoi d'il y a quatre ans en tant que simple écolier.

"C'est un moment très spécial. J'ai toujours rêvé de jouer en Coupe du Monde. Marquer lors de mon premier match en tant que titulaire est purement magique. Alors que je regardais le dernier Mondial assis dans ma salle de classe, j'ai aujourd'hui marqué sous les yeux de ma mère et de ma famille", a déclaré le héros du match, ne cachant pas son émotion.

Pourquoi Yamal a-t-il été remplacé à la mi-temps ?

Malgré une performance brillante en première période, Lamine Yamal et Mikel Oyarzabal, auteur d'un doublé, ont été retirés du terrain au début de la seconde période. Bien que cela ait suscité des questions chez de nombreux supporters, le joueur a expliqué cela par le plan tactique de l'entraîneur. Selon lui, l'objectif principal était d'économiser ses forces pour les prochaines étapes difficiles.

"C'était un plan convenu à l'avance. On nous a demandé de tout donner jusqu'à la mi-temps, puis de nous reposer. Le plus important était d'aider l'équipe et de gagner. Nous avons maintenant trouvé notre rythme et nous aspirons à plus encore", a ajouté Yamal. Grâce à cette victoire, l'équipe nationale d'Espagne continue sa lutte pour la tête de son groupe.

La presse et les experts espagnols saluent la performance de Yamal. Ses mouvements et sa technique augmentent non seulement le potentiel offensif de l'équipe, mais représentent également un danger constant pour les défenseurs adverses. On s'attend à ce que Luis de la Fuente accorde encore plus de confiance à ce jeune talent lors des prochains matchs.