Michael Owen défend Cristiano Ronaldo face aux critiques : il a encore son mot à dire

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Michael Owen défend Cristiano Ronaldo face aux critiques : il a encore son mot à dire

Après le match nul inattendu (1-1) du Portugal contre la RD Congo, le capitaine Cristiano Ronaldo s'est retrouvé une nouvelle fois au centre des critiques. L'ancien attaquant anglais Michael Owen a toutefois refusé de s'associer aux avis négatifs entourant la star de 41 ans, prenant sa défense. C'est ce que rapporte Goal.com dans un article.

Alors que Lionel Messi a inscrit un triplé lors du match contre l'Algérie, assurant la victoire de l'Argentine, la performance sans but de Ronaldo a suscité des interrogations. Cependant, selon Owen, il est injuste de blâmer Ronaldo pour son manque de visibilité globale dans le jeu, car il a déjà évolué dans son rôle.

Le nouveau rôle de Ronaldo et les critiques

Dans une chronique pour le Daily Mail, Michael Owen écrit : "Le fait que Lionel Messi ait marqué un triplé la veille du match du Portugal a joué en défaveur de Ronaldo, mais je n'accepte pas les critiques à son égard. Cristiano a complètement changé son style de jeu ces dernières années pour devenir un véritable 'finisseur' dans la surface de réparation".

L'expert souligne que les supporters attendent de Ronaldo qu'il soit actif partout sur le terrain, alors que sa mission principale est de marquer dans les moments décisifs. "Il n'a jamais été, surtout en fin de carrière, un joueur participant activement à la construction du jeu. S'il ne marque pas, il devient très facile de le blâmer", a ajouté Owen.

Le match contre l'Ouzbékistan et les attentes

Cristiano Ronaldo traverse actuellement une série de 10 matchs sans but lors des grands tournois. Malgré cela, Owen est convaincu que l'attaquant portugais retrouvera bientôt son instinct de tueur. Selon lui, Ronaldo profitera de la prochaine occasion pour répondre à ses détracteurs.

Selon Goal.com, le prochain adversaire du Portugal sera l'Ouzbékistan. Les hommes de Roberto Martinez doivent impérativement gagner ce match pour redresser la barre dans le groupe G. Owen ne doute pas que Ronaldo fera taire tout le monde en inscrivant un triplé face à l'Ouzbékistan.

Pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan, cette rencontre a une importance historique, non seulement pour les points du groupe, mais aussi pour l'opportunité d'opposer une résistance digne face à une légende du football mondial. Le monde entier aura les yeux rivés sur ce match mardi, pour voir si Cristiano Ronaldo mettra fin à sa série sans but.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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