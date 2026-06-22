Nicolas Jackson décide de rester à Chelsea : Xabi Alonso va le mettre à l'épreuve

L'attaquant sénégalais Nicolas Jackson a décidé de ne pas quitter Chelsea lors du mercato estival et de faire ses preuves sous la direction du nouvel entraîneur Xabi Alonso. Après avoir passé la saison dernière en prêt en Bundesliga allemande, le joueur est retourné au club londonien avec l'intention de se battre pour une place dans l'équipe première. C'est ce qu'indique une information de Goal.com.

Jackson a évolué la saison dernière en prêt au Bayern Munich et a contribué au titre de champion du club bavarois. Bien qu'il ait souvent été considéré comme une option de remplacement derrière Harry Kane, ses performances sur le terrain ont attiré l'attention des spécialistes. Selon Football Insider, le joueur se concentre désormais sur son avenir à Stamford Bridge.

Xabi Alonso et de nouvelles opportunités

Xabi Alonso, nommé nouvel entraîneur de Chelsea, prévoit de donner sa chance à tous les joueurs, y compris ceux revenant de prêt. Le technicien espagnol évaluera personnellement l'état de chaque joueur lors des stages de pré-saison avant de prendre une décision finale. Cela devrait être l'occasion idéale pour Nicolas Jackson de consolider sa place au club londonien.

Le contrat conclu avec le Bayern Munich incluait une option d'achat pour le joueur à hauteur de 70 millions de livres sterling. Cependant, le géant allemand a décidé de ne pas exercer cette clause. Cette situation a permis à l'attaquant de 25 ans de retourner en Angleterre et de tenter à nouveau sa chance en Premier League.

L'intérêt d'autres clubs

Bien que Jackson souhaite rester à Chelsea, la demande pour lui reste élevée. Si Xabi Alonso ne le considère pas comme faisant partie de son projet, l'attaquant dispose de plusieurs options. En particulier, les géants de la Serie A italienne, Juventus et Napoli, suivent de près la situation de son transfert.

De plus, Newcastle United, en Angleterre, a également manifesté son intérêt pour l'avant-centre sénégalais. Selon les informations, les représentants du joueur ont exploré diverses options à travers l'Europe, mais la décision finale sera prise après l'entretien avec Xabi Alonso. Actuellement, Jackson participe à la Coupe du Monde avec l'équipe nationale du Sénégal et se concentre sur le succès international.