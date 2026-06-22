Messi pourrait battre trois records majeurs lors du match contre l'Autriche

La rencontre entre l'Argentine et l'Autriche dans le cadre de la Coupe du Monde 2026 revêt une importance capitale, non seulement pour la tête du groupe, mais aussi pour réécrire l'histoire du football. Le capitaine de l'équipe nationale argentine, Lionel Messi, a l'opportunité de battre ou de consolider trois records majeurs en entrant sur le terrain lors de ce match.

Les trois exploits historiques qui attendent Messi :

Série de buts consécutifs : Un seul but suffit à Leo pour égaler le record de buts marqués lors de six matchs consécutifs de Coupe du Monde. Actuellement, cet exploit légendaire n'est détenu que par Just Fontaine et Jairzinho.

Meilleur buteur de l'histoire des Mondiaux : À l'heure actuelle, le magicien argentin partage la première place du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Coupes du Monde avec l'Allemand Miroslav Klose, avec 16 buts. Un prochain but contre l'Autriche ferait de Messi le seul et unique meilleur buteur absolu de l'histoire de la Coupe du Monde !

Le roi des frappes de loin : De plus, Messi pourrait battre son propre record de buts marqués hors de la surface de réparation lors des Coupes du Monde. Il compte actuellement 5 buts inscrits ainsi à longue distance.

L'Argentine en tête du groupe

Pour rappel, l'équipe nationale d'Argentine, championne du monde en titre, a débuté son parcours de manière très convaincante. Lors de la première journée, ils ont écrasé l'Algérie 3-0, devenant ainsi l'un des leaders du groupe.

Ce choc très attendu entre les équipes nationales d'Argentine et d'Autriche débutera aujourd'hui à 22h00. Messi réussira-t-il une fois de plus à réécrire les livres d'histoire du football et à offrir un cadeau inoubliable à ses fans ? Nous le découvrirons bientôt sur le terrain !