Messi ouvre le score lors du match Argentine-Autriche

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Messi ouvre le score lors du match Argentine-Autriche

La première mi-temps du match entre l'Argentine et l'Autriche, engagées dans le groupe J de la Coupe du Monde 2026, s'est achevée. L'Argentine mène 1-0 à la pause. L'unique but de la première période a été inscrit par Lionel Messi à la 38e minute.

L'Argentine a dominé la possession de balle durant les 45 premières minutes, avec un taux de 60 % contre 40 % pour l'Autriche. Les Argentins ont effectué 285 passes avec une précision de 92 %, tandis que l'Autriche a réalisé 185 passes avec une précision de 82 %.

L'Argentine est également en tête concernant le nombre de tirs. L'équipe a tenté trois frappes vers le but adverse, dont une cadrée qui s'est transformée en but. L'Autriche a tenté deux tirs, mais aucun n'a été cadré.

L'Autriche a obtenu deux corners en première mi-temps, alors que l'Argentine n'en a obtenu aucun. Les joueurs argentins ont commis huit fautes, contre quatre pour l'Autriche. Un joueur autrichien a reçu un carton jaune. Aucun carton rouge n'a été distribué.

À l'issue de la première mi-temps, la probabilité de victoire de l'Argentine est estimée à 80 %. La probabilité d'un match nul est de 15 % et celle d'une victoire de l'Autriche est de 5 %.

Selon le classement en direct, l'Argentine occupe la première place du groupe J avec six points après deux matchs. L'Autriche occupe la deuxième place avec trois points.

ArgentinaAutricheLionel MessiCoupe du MondeGroupe J
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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