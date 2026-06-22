Lionel Messi devient le meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a franchi une nouvelle étape monumentale dans le monde du football en devenant le meilleur buteur absolu de l'histoire des Coupes du Monde. Lors du match contre l'Autriche dans le cadre du groupe J à Dallas, la star de l'Inter Miami a réussi à inscrire son but historique. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

À l'aube de ses 39 ans, l'attaquant légendaire a porté son total de buts en phase finale de Coupe du Monde à 17. Il bat ainsi le record de 16 buts établi par l'Allemand Miroslav Klose, qui était resté intact depuis 2014. Selon Goal.com, Lionel Messi a débuté le tournoi dans une forme physique optimale et s'était rapproché du record grâce à son triplé contre l'Algérie.

Malchance sur penalty et force mentale

Le match où ce résultat historique a été enregistré n'a pas été facile pour Messi. Dans les premières minutes de la rencontre, un penalty a été accordé à l'Argentine grâce au système VAR. Cependant, l'huit fois Ballon d'Or a manqué son tir depuis le point de penalty, frappant le poteau gauche. Cette situation a stupéfié les milliers de supporters présents dans le stade.

Selon les analyses d'Opta, après cette erreur, Lionel Messi est devenu le joueur ayant tiré le plus de penalties (7) mais aussi celui ayant le plus manqué de penalties (3) dans l'histoire des Coupes du Monde. Malgré cela, sans se laisser abattre, il a fait preuve de son talent tout au long du match et a finalement atteint son objectif.

Vers de nouveaux sommets

Outre le record de buts, Messi prend également la tête d'autres statistiques lors de ce tournoi en Amérique du Nord. Il est actuellement à égalité avec son légendaire compatriote Diego Maradona pour le nombre de passes décisives. Il aura l'occasion de battre ce record lors des prochains matchs.

Bien que Lionel Messi approche de la quarantaine, son influence et son niveau de jeu avec l'Albiceleste ne faiblissent pas. Son exploit prouve une fois de plus que l'âge n'est qu'un chiffre dans le football moderne. L'équipe nationale d'Argentine, menée par son capitaine, reste l'un des principaux favoris du tournoi.

Ce record est important non seulement pour Messi, mais pour tout le monde du football. Le fait de surpasser le sommet détenu par Miroslav Klose pendant dix ans renforce davantage le statut de Lionel Messi comme le plus grand footballeur de tous les temps.