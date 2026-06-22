Honor présente le smartphone ultra-résistant X80 Pro Max : batterie de 11 000 mAh et record

La marque Honor, bien établie sur le marché des smartphones, a officiellement dévoilé son nouveau appareil robuste de niveau flagship : le Honor X80 Pro Max. Ce smartphone attire l'attention du monde technologique non seulement par ses spécifications techniques, mais aussi par son record absolu en matière d'autonomie. La caractéristique principale de l'appareil est sa batterie à très haute capacité. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations de la publication ixbt.com, le Honor X80 Pro Max est équipé d'une batterie d'une capacité de 11 000 mAh. Le fabricant souligne que l'appareil est entré dans le livre Guinness des records en fonctionnant sans interruption pendant 26 heures, 8 minutes et 34 secondes en mode diffusion en direct. Un tel indicateur est sans précédent pour les smartphones modernes. De plus, il prend en charge la charge rapide de 90 W et la charge inverse de 27 W.

Nouveau processeur et protection renforcée

Le smartphone est basé sur le nouveau processeur Snapdragon 6 Gen 5 et fonctionne sous l'interface MagicOS 10.0 basée sur Android 16. Grâce à l'architecture Honor Hummingbird 2.0, la stabilité du système est garantie pendant six ans. Cela permet aux utilisateurs d'utiliser l'appareil sur le long terme sans nécessiter de mises à jour fréquentes.

En termes de durabilité, le Honor X80 Pro Max ambitionne d'être inégal dans sa catégorie. L'appareil est protégé contre la poussière et l'eau selon la norme IP69K et peut résister à une immersion jusqu'à 10 mètres de profondeur. De plus, il ne subit aucun dommage lors d'une chute sur une surface dure depuis une hauteur de 3 mètres, ce qui est confirmé par la certification SGS Gold Label.

Écran et capacités multimédia

L'appareil est équipé d'un écran de 6,8 pouces avec une résolution 1,5K (1280 × 2788 pixels). Le taux de rafraîchissement de l'écran est de 120 Hz et la luminosité de pointe atteint un niveau record de 10 000 nits. Les bordures autour de l'écran ne mesurent que 1,3 mm, répondant pleinement aux exigences du design moderne.

Les autres caractéristiques techniques du smartphone incluent :

Caméra principale : capteur de 50 mégapixels ;

Modules supplémentaires : puce NFC, port IR (pour le contrôle à distance) et haut-parleurs stéréo ;

Dimensions : épaisseur de 8,08 mm, poids de 203 grammes ;

Options de mémoire : de 8/128 GB à 12/512 GB.

Honor a adopté une politique tarifaire assez libérale. Sur le marché chinois, le prix de départ de l'appareil est de 295 dollars US, la version haut de gamme étant estimée à 415 dollars. Si ce modèle arrive officiellement sur le marché ouzbek, il devrait devenir populaire auprès des personnes actives et des voyageurs grâce à sa robustesse et sa longue autonomie.