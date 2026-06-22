NVIDIA accélère l'exploration des secrets de l'univers par 15 000 grâce à l'AI

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NVIDIA accélère l'exploration des secrets de l'univers par 15 000 grâce à l'AI

NVIDIA a présenté de nouveaux outils logiciels provoquant des changements révolutionnaires dans le domaine du calcul scientifique. Présentées lors de la conférence ISC 2026 à Hambourg, ces technologies permettent d'augmenter la vitesse de traitement des données de plusieurs milliers de fois dans des domaines complexes tels que l'astronomie, la physique des hautes énergies et la science des matériaux. Ces découvertes permettent non seulement de gagner du temps, mais aussi de détecter des signaux cosmiques qui échappaient auparavant à l'humanité. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son information .

Parmi les nouveaux développements, le plus remarquable est le cuPhoton package, conçu pour travailler avec des données multidimensionnelles provenant de télescopes et d'appareils à rayons X. Selon ixbt.com, la vitesse de chargement et de lecture des fichiers astronomiques a été multipliée par 14 900 sur les systèmes NVIDIA GB200 NVL72. L'analyse des signaux est réalisée 8 400 fois plus rapidement grâce à 32 super-puces Grace Blackwell. Cette technologie joue un rôle crucial dans le projet de photographie de milliards de galaxies mené par l'observatoire Vera Rubin.

L'univers et la physique des particules : le retour des signaux perdus

Une autre nouveauté importante est la bibliothèque DAQIRI, qui assure la transmission en temps réel de flux massifs de données provenant de capteurs scientifiques. Habituellement, les systèmes traditionnels sont contraints de supprimer une partie des données en raison des limitations de mémoire. Cependant, le projet A-GHOST, créé en collaboration avec des experts du CERN, a commencé à analyser les données de l'expérience ATLAS du Grand collisionneur de hadrons à l'aide de l'AI. Alors qu'auparavant 99 % des événements étaient jetés car impossibles à conserver, l'AI peut désormais rechercher les signaux les plus rares, y compris des traces de matière noire.

Dans le domaine de la chimie et de la science des matériaux, NVIDIA développe la plateforme ALCHEMI. Ce système permet de modéliser simultanément des millions de composés moléculaires. Cela accélère considérablement le processus de création de nouvelles générations de batteries, de catalyseurs et même de produits cosmétiques. Par exemple, la société Lila Sciences a réussi à accélérer la recherche de nouveaux matériaux de 50 fois et le calcul des propriétés magnétiques de 30 fois grâce à ALCHEMI.

Grâce à l'optimisation technologique, l'entraînement des modèles TensorNet a été accéléré de six fois et la consommation de mémoire a été réduite de trois fois. Cela permet aux scientifiques de terminer en quelques jours des calculs qui nécessitaient auparavant des semaines. NVIDIA vise à transformer ses accélérateurs de calcul non plus en simples GPU, mais en outils universels pour la science moderne.

Ces avancées sont également pertinentes pour des pays comme l'Ouzbékistan, qui mettent l'accent sur la recherche scientifique et l'économie numérique. Un tel bond technologique de NVIDIA réduit le temps de vérification des hypothèses scientifiques complexes à l'échelle mondiale, propulsant le progrès technologique vers une nouvelle étape. Désormais, l'humanité est capable d'« entendre » et d'analyser même les signaux les plus faibles provenant des points les plus reculés de l'univers.

NVIDIAIntelligence ArtificielleAstronomieCERNGrace Blackwell
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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