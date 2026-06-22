Série noire pour Messi : il rate un penalty pour le 3e Mondial consécutif (vidéo)

La rencontre entre les équipes nationales d'Argentine et d'Autriche, comptant pour la 2e journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, a débuté par un drame inattendu. Dès les premières minutes du match, les supporters argentins se sont pris la tête entre les mains : le capitaine Lionel Messi a échoué sur son penalty.

Le moment malheureux face à l'Autriche

Alors que le match n'en était qu'à sa 7e minute, l'Argentine a obtenu un penalty à l'intérieur de la surface de réparation adverse. C'est Lionel Messi, 38 ans, fort de sa grande expérience, qui s'est avancé pour tirer, comme à son habitude.

Leo a envoyé le ballon de son pied gauche favori vers le coin inférieur droit du but. Cependant, l'exécution n'était pas idéale cette fois-ci et le ballon a frôlé le poteau. Cette erreur du capitaine a encore intensifié la tension du match.

Une « mauvaise tradition » pour le troisième Mondial consécutif

Cet échec n'est pas un simple incident, mais renouvelle un record négatif particulier de Messi dans l'histoire des Coupes du Monde. En regardant l'histoire, le leader argentin ne parvient pas à convertir son penalty pour la troisième Coupe du Monde consécutive :

Coupe du Monde 2018 (contre l'Islande) : Lors du tournoi disputé sur les pelouses russes, Messi n'avait pas réussi à tromper le gardien de l'équipe nationale d'Islande.

Coupe du Monde 2022 (contre la Pologne) : Lors de la compétition championnat au Qatar, Leo n'a pas non plus réussi à marquer sur 11 mètres lors du match contre la Pologne en phase de groupes.

Coupe du Monde 2026 (contre l'Autriche) : Ainsi, lors du Mondial 2026 en Amérique du Nord, le même scénario malheureux s'est répété et Messi a encore manqué l'occasion.

Le monde du football voit une fois de plus que même les plus grands joueurs du monde ne sont pas à l'abri de la pression psychologique et d'erreurs inattendues. Mais cet échec ne pourra jamais ternir la grandeur de Messi !