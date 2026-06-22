Anthropic peut demander une pièce d'identité aux utilisateurs de Claude

Anthropic, l'un des leaders du domaine de l'intelligence artificielle, instaure de nouvelles exigences pour les utilisateurs de son chatbot Claude. Selon la politique de confidentialité mise à jour de l'entreprise, certains utilisateurs pourraient désormais être tenus de télécharger des documents officiels délivrés par l'État pour confirmer leur âge et leur identité. Cette mesure est considérée comme une étape cruciale pour assurer la sécurité de l'AI et lutter contre la fraude. C'est ce qu'indique Techcrunch.com dans son article.

Selon TechCrunch, les nouvelles règles devraient entrer en vigueur le 8 juillet. Les représentants d'Anthropic expliquent que le processus de demande de documents ne concerne pas tous les utilisateurs, mais uniquement les personnes soupçonnées d'activités suspectes ou dont le compte risque d'être bloqué. Cela permet aux utilisateurs de récupérer leur compte via un appel plutôt que de le perdre définitivement.

Données biométriques et mesures de sécurité

Le processus de vérification comprend non seulement une copie scannée du passeport ou du permis de conduire, mais aussi un selfie ou une vidéo de l'utilisateur. L'entreprise crée alors un modèle de géométrie faciale basé sur ces données. Il est à noter que dans certains États des États-Unis, ces données entrent dans la catégorie des informations biométriques protégées par la loi. Anthropic estime que ces mesures sont nécessaires pour prévenir les violations des conditions de service, la fraude et les activités illégales.

Selon Michael Aciman, porte-parole de l'entreprise, et le top manager Thariq Shihpar, cette nouveauté n'affectera qu'une très petite partie des utilisateurs. Cependant, étant donné qu'Anthropic compte des dizaines de millions d'utilisateurs actifs chaque mois, cette « petite partie » peut représenter des chiffres significatifs. Pour l'instant, l'entreprise n'a pas divulgué de statistiques précises sur le nombre de personnes concernées.

Pressions politiques et questions de régulation

Ces changements surviennent alors que les relations entre les organismes gouvernementaux et les géants technologiques se tendent aux États-Unis. Plus précisément, il existe des désaccords entre la Maison Blanche et Anthropic concernant les modèles de cybersécurité et le droit d'accès à l'AI. Certains analystes pensent qu'en renforçant le contrôle des utilisateurs, l'entreprise tente de répondre aux exigences de sécurité du gouvernement et d'apaiser les relations avec les régulateurs.

Cette nouvelle est également pertinente pour les utilisateurs ouzbeks. La question de la confidentialité des données personnelles devient primordiale lors de l'utilisation de réseaux neuronaux puissants comme Claude. Si le système juge les actions d'un utilisateur suspectes, une vérification d'identité via un passeport international pourrait être exigée. Cela témoigne de la fin progressive de l'anonymat sur les plateformes technologiques mondiales.

En conclusion, ce mécanisme mis en place par Anthropic vise à accroître la responsabilité dans le monde de l'intelligence artificielle. Bien que cela soulève des questions sur la sécurité des données personnelles, l'entreprise présente cela comme le seul moyen de maintenir la qualité du service et de limiter l'utilisation illégale.