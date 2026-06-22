Super choc dans le groupe J ! L'Argentine, championne en titre, face à l'Autriche

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Super choc dans le groupe J ! L'Argentine, championne en titre, face à l'Autriche

La 2ème journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde atteint son point culminant. Aujourd'hui, des millions de fans de football attendent le véritable choc central du groupe J.

Après avoir remporté le premier match et accumulé 3 points, les leaders du groupe — le champion du monde en titre Argentina ainsi que la puissante et courageuse Autriche s'affrontent. Les trois points de ce match pourraient offrir à l'une des équipes un ticket anticipé pour le tour suivant.

Informations importantes sur le match :

  • Compétition : Coupe du Monde 2026, Groupe J, 2ème journée

  • Match : Argentina — Autriche

  • Date et lieu : 22 juin, Arlington

  • Heure de début : Heure de Tachkent : 22:00

Les compositions de départ sont connues !

Les deux équipes nationales ont mobilisé leurs meilleures forces pour ce match crucial. Nous allons assister à un duel entre stars mondiales telles que Lionel Messi et David Alaba :

  • Argentina : E. Martinez, Molina, Romero, Lisandro Martinez, Medina, Fernandes, Mac Allister, De Paul, Almada, Lautaro Martinez, Messi.

  • Autriche : A. Schlager, Alaba, Danso, Posch, K. Schlager, Vanner, Gregoritsch, Sabitzer, Seiwald, Laimer, Schmid.

Le deuxième match du groupe : Pas de retour possible !

Dans le deuxième match de ce groupe, les équipes qui ont manqué leur chance lors de la première journée et n'ont pas encore marqué de point, Jordanie (0) et Algérie (0), s'affrontent. Pour ces deux représentants désireux de poursuivre leur parcours dans la compétition, ce match est d'une importance vitale.

Un véritable spectacle footballistique nous attend, continuez à soutenir vos équipes préférées !

ArgentineAutricheLionel MessiDavid AlabaArlington
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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