L'histoire est réécrite : Messi devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde (vidéo)

Le match entre les équipes nationales d'Argentine et d'Autriche, comptant pour la 2e journée de la Coupe du Monde, a été gravé en lettres d'or dans l'histoire du football. L'événement historique attendu par des millions de fans a eu lieu : le légendaire Lionel Messi a trouvé le chemin des filets face à l'Autriche, ouvrant une nouvelle page du football mondial !

L'unique but qui a scellé la première période du match

L'équipe nationale d'Argentine a réussi à marquer un but crucial dans ce match intense. Ce but, qui a changé le destin de la rencontre et les annales du football, a été inscrit par Leo Messi à la 38e minute.

Coupe du Monde | 2e journée Argentine — Autriche 1:0 ⚽️ But : Messi, 38'

Le record de Miroslav Klose a été battu !

Ce but a propulsé Messi au sommet absolu de l'histoire des Coupes du Monde :

Recordman absolu : L'attaquant de 38 ans a célébré son 17e but en Coupes du Monde, devenant ainsi le meilleur buteur de l'histoire du tournoi.

Un dépassement historique : Avec ce chiffre, Messi a dépassé l'ancien attaquant allemand Miroslav Klose, qui détenait le record pendant longtemps avec 16 buts.

Une démonstration de buteur également dans ce Mondial

Lionel Messi réalise également ce tournoi en Amérique du Nord à un rythme effrayant. Le but marqué contre l'Autriche a été enregistré comme son 4e but de ce championnat. Rappelons que Leo avait également inscrit un superbe triplé lors du match de la première journée contre l'Algérie.

Malgré son âge, le capitaine de 38 ans continue d'accomplir des miracles sur le terrain et mène avec confiance l'Argentine vers la défense de son titre de champion !