Thibaut Courtois s'exprime sur son avenir et son souhait de prendre sa retraite au Real Madrid

Le gardien de but du Real Madrid, Thibaut Courtois, a partagé ses projets concernant son avenir et la fin de sa carrière. Le portier belge a exprimé son souhait de rester pleinement au sein du « club royal », tout en reconnaissant que la décision finale appartient à la direction. C'est ce qu'a rapporté Goal.com. information est rapportée.

À 34 ans, le gardien expérimenté demeure l'un des meilleurs portiers du football mondial. Son contrat actuel avec l'équipe madrilène court jusqu'en juin 2027. Le joueur, arrivé de Londres dans la capitale espagnole il y a huit ans, a souligné avoir réalisé son rêve d'enfant.

Avenir et décision de la direction du club

Dans son interview, Thibaut Courtois n'a pas caché que son plus grand objectif est de terminer sa carrière précisément au Real Madrid. « Tout dépend de ce que le club souhaite. Je respecte toujours leurs décisions. J'espère que dans 4 ou 5 ans, je terminerai ma carrière ici. C'est mon rêve », a déclaré le gardien belge.

Parallèlement, Courtois comprend bien les règles impitoyables du football moderne. Le joueur de 34 ans estime que le renouvellement des générations dans les équipes est un processus naturel, mais il sent que sa forme physique actuelle lui permet encore de jouer à un haut niveau pendant plusieurs années. Selon lui, les plans à long terme du club détermineront son destin.

Des difficultés au statut de héros

Le parcours de Courtois au Real Madrid n'a pas été sans embûches. Lors de ses premières saisons, il a fait l'objet de critiques de la part des supporters et des experts. Cependant, avec le temps, il est devenu un élément indispensable de l'équipe. Ses exploits, notamment lors de la finale de la Ligue des Champions 2022, l'ont propulsé parmi les plus grands gardiens de l'histoire du club.

Cette saison encore, Thibaut Courtois fait preuve d'une grande régularité. Sa présence lors de 32 matchs de La Liga et ses performances solides en vue de la Coupe du Monde 2026 prouvent qu'il reste l'un des meilleurs gardiens au monde.

Si Courtois continue de porter la tunique blanche pendant encore 5 ans comme il le souhaite, il rejoindra le cercle restreint des joueurs légendaires ayant défendu les couleurs du Real Madrid jusqu'à 39 ans. Cela exigera du gardien non seulement du talent, mais aussi une discipline et une préparation physique de haut niveau.