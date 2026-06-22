SpaceX bat un record historique : l'entreprise a lancé plus de satellites que l'humanité entière

L'entreprise SpaceX, fondée par Elon Musk, a franchi une nouvelle étape impressionnante dans la conquête spatiale. Selon les dernières données, le nombre d'appareils mis en orbite par la société a dépassé le total des lancements effectués par l'humanité entière depuis 1957. Cela représente un tournant majeur, non seulement pour le secteur privé, mais pour toute l'histoire de l'astronautique mondiale. C'est ce qu'indique le site Ixbt.com dans son rapport.

Selon les calculs de Christian Kyle, ancien responsable du secteur spatial et investisseur, SpaceX a mis en orbite un total de 15 262 appareils au 12 juin. À titre de comparaison, le nombre total d'objets lancés par tous les autres pays et organisations du monde depuis le début de l'ère spatiale s'élève à 15 138. Ainsi, une seule entreprise privée a réussi à surpasser le reste du monde en termes d'activité spatiale.

De l'échec à la domination absolue

Malgré les succès actuels, le chemin de SpaceX n'a pas été facile. Fondée en 2002, les premiers pas de l'entreprise ont été extrêmement difficiles : les trois premiers vols de la fusée Falcon 1 se sont soldés par des échecs. Elon Musk a admis que si la quatrième tentative avait échoué, l'entreprise aurait pu fermer ses portes en raison d'une crise financière. Cependant, en 2008, Falcon 1 a atteint avec succès l'orbite, marquant le début d'une nouvelle ère.

Actuellement, le principal outil de travail de l'entreprise est la fusée Falcon 9. Débutée en 2010, cette fusée réutilisable a radicalement réduit le coût du transport de charges vers l'espace. Pour la seule année 2025, 165 vols sont prévus avec Falcon 9, une intensité sans précédent dans le domaine.

Starlink – le principal moteur de croissance

La raison principale de la domination de SpaceX avec une telle avance est le système mondial de communication par satellite Starlink. Près de 75 % des vols effectués par l'entreprise sont dédiés à l'extension de ce réseau. Selon l'astrophysicien Jonathan McDowell, 12 318 satellites Starlink ont été mis en orbite au 18 juin.

L'entreprise ne compte pas s'arrêter là. À l'avenir, la constellation Starlink devrait atteindre 40 000 appareils. Cela permettra l'accès à un Internet haut débit même dans les points les plus reculés du globe. Pour des pays comme l'Ouzbékistan, sans accès à la mer et dépendants des réseaux dorsaux mondiaux, ces technologies satellitaires sont cruciales pour assurer la stabilité des communications.

Plans d'avenir : Starship et intelligence artificielle

Les ambitions d'Elon Musk ne se limitent pas à Internet. Récemment, il a annoncé son projet de déployer jusqu'à un million de centres de données (data-center) dans l'espace. Cela transformerait SpaceX, d'un simple opérateur de fusées, en un acteur majeur du marché de l'AI. La fusée Starship, la plus puissante au monde, jouera un rôle central dans la réalisation de ces plans.

Actuellement en phase de test, Starship est conçu pour être entièrement réutilisable et pourrait effectuer des milliers de vols par an. Selon ixbt.com, cette technologie sera un facteur décisif non seulement pour l'orbite terrestre, mais aussi pour la colonisation de la Lune et de Mars. Le record actuel de SpaceX sert de fondation à une expansion spatiale humaine nouvelle et plus vaste.