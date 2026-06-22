Amazon teste son nouvel assistant Alexa+ basé sur l'AI en Inde

Amazon continue d'étendre la portée de son nouvel assistant vocal Alexa+, enrichi par sa technologie d'AI générative. Selon TechCrunch, le géant technologique a commencé à beta-tester ce système intelligent sur le marché indien, spécifiquement dans sa version prenant en charge la langue hindi. C'est ce que rapporte le site Techcrunch.com.

L'entreprise envoie des invitations spéciales à une partie des utilisateurs indiens pour les encourager à essayer la nouvelle expérience Alexa+. Dans le cadre de ce programme, les utilisateurs aident à améliorer la compréhension de la langue hindi par le système, les nuances de prononciation locale et la qualité de la communication. Les représentants d'Amazon ont averti que la version bêta peut contenir des erreurs, des données parfois incorrectes ou des prononciations erronées de mots locaux.

Marché local et spécificités linguistiques

L'Inde est une région stratégiquement cruciale pour Amazon, car plus de 600 millions de personnes y parlent hindi. L'entreprise vise à maîtriser non seulement le hindi pur, mais aussi le style de parole quotidien mélangé (code-mixed) entre le hindi et l'anglais. Cela permettra aux utilisateurs d'avoir des interactions plus naturelles avec l'AI.

Pour rappel, Amazon a introduit son assistant vocal sur le marché indien pour la première fois en 2017 en anglais, puis a ajouté le hindi en 2019. La nouvelle génération Alexa+, en plus d'exécuter des commandes simples, est capable de mener des conversations complexes et d'aborder les requêtes des utilisateurs de manière créative.

Expansion mondiale et conditions d'utilisation

Amazon avait annoncé le projet Alexa+ pour la première fois en 2025, mais son déploiement massif est plus lent que prévu. Tous les utilisateurs aux États-Unis ont commencé à utiliser cette mise à jour depuis février de cette année. Actuellement, le système a également été lancé avec des adaptations au contexte local dans des pays comme le Royaume-Uni, le Canada, le Brésil, le Mexique, l'Italie et l'Allemagne.

Financièrement, Amazon propose ce service gratuitement pour les abonnés Prime. Les autres utilisateurs, non membres de Prime, devront payer un abonnement mensuel pour accéder à l'assistant vocal aux capacités mises à jour et étendues. La date de lancement officiel du service complet en Inde n'a pas encore été révélée.