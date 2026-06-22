Les classiques Call of Duty: Black Ops reviennent sur PlayStation

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Les classiques Call of Duty: Black Ops reviennent sur PlayStation

Les titres légendaires Black Ops et Black Ops 2 de la franchise Call of Duty, l'une des plus populaires de l'industrie du jeu vidéo, devraient arriver sur les consoles PlayStation modernes. Le studio Treyarch a confirmé son intention de lancer ces projets classiques sur les nouvelles plateformes en juillet de cette année. C'est une grande nouvelle pour les fans de jeux qui sont restés pendant des années limités aux anciennes générations de consoles ou au PC. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Cependant, suite aux bonnes nouvelles, des débats houleux ont éclaté au sein de la communauté des joueurs. La raison principale est la politique de prix étonnamment élevée fixée par l'éditeur Activision. Selon des fuites et des mises à jour dans les boutiques numériques, la version de base de chaque jeu pourrait coûter environ 40 dollars. C'est un montant jugé très élevé pour des projets vieux de plus de dix ans.

Problèmes de prix et de contenu additionnel

Ce qui complique davantage la situation, c'est que l'achat de packs DLC supplémentaires est requis pour profiter de l'expérience complète des jeux. Chaque DLC devrait coûter 10 dollars, et les Season Pass environ 30 dollars. Si un utilisateur souhaite acheter les deux jeux avec tous les ajouts, le coût total pourrait approcher les 160 dollars.

Selon ixbt.com, il ne s'agit pas d'un remake ou d'un remaster avec des graphismes totalement refaits, mais d'un simple portage. Autrement dit, bien que les jeux soient adaptés aux systèmes modernes, leur apparence visuelle et leurs mécaniques resteront identiques à l'époque de la PlayStation 3 et de la Xbox 360. Cela provoque des critiques légitimes de la part des joueurs, car même des projets AAA modernes ne sont pas toujours vendus à un prix aussi élevé.

Réaction et attentes de la communauté

La communauté des gamers accuse Activision de ramener le modèle de monétisation du début des années 2010 avec les prix élevés d'aujourd'hui. Les critiques soulignent que les utilisateurs n'obtiendront ni serveurs mis à jour, ni produit techniquement amélioré en échange de ce prix élevé. Cela est perçu comme une tentative de monétiser la nostalgie.

Malgré tout, Black Ops et Black Ops 2 restent parmi les jeux les plus réussis de l'histoire de Call of Duty grâce à leur excellent scénario et leur mode multiplayer. Pour les gamers ouzbeks, le retour de ces classiques pourrait être intéressant, bien que la question du prix puisse affecter considérablement la demande régionale.

Ces sorties serviront de test pour Activision. Si les projets sont un succès commercial, l'entreprise pourrait rééditer d'autres anciens titres dans ce format à l'avenir. Pour l'instant, les fans attendent la sortie officielle en juillet et l'annonce des prix définitifs.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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