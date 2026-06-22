Statue record pour Messi : un monument géant de 26 mètres inauguré en Argentine

·3·Monde
Statue record pour Messi : un monument géant de 26 mètres inauguré en Argentine

La statue la plus haute du monde en l'honneur de la légende du football Lionel Messi a été inaugurée en Argentine. Cette statue, érigée pour le huituple Ballon d'Or et champion du monde, attire l'attention par ses dimensions impressionnantes.

La statue mesure 26 mètres de haut et pèse un total de 70 tonnes. Son design a été conçu par le célèbre sculpteur Aldo Berois, et le projet a suscité un grand intérêt parmi les fans en peu de temps.

Fait intéressant, une statue de Messi de 21 mètres installée à Calcutta au début du mois de juin de cette année avait été démolie suite à des préoccupations de sécurité causées par des vents violents. C'est pourquoi il est souligné que la nouvelle statue en Argentine est encore plus solide et robuste.

Pour rappel, Messi, 38 ans, joue pour l'Inter Miami depuis 2023. Au cours de sa carrière en Europe, il a évolué au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain, remportant de nombreux titres.

Cette nouvelle statue démontre une fois de plus à quel point sa place dans l'histoire du football est immense.

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