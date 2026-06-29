Ronaldo : Kylian Mbappe rappelle mon propre sommet

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Ronaldo : Kylian Mbappe rappelle mon propre sommet

La légende vivante du football, le Brésilien Ronaldo Nazario, a exprimé sa haute estime pour Kylian Mbappe, attaquant de l'équipe de France et du Real Madrid. Après un début éclatant à la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord, l'ancien joueur surnommé « Il Fenomeno » a qualifié la star française de son successeur. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Mbappe a attiré l'attention des experts en inscrivant quatre buts et délivrant deux passes décisives lors des trois premiers matchs du tournoi. Devenu l'arme principale de l'équipe dirigée par Didier Deschamps, l'attaquant a impressionné non seulement les supporters, mais aussi l'un des plus grands buteurs de l'histoire du football.

L'aveu de la légende

Dans une interview accordée au journal L'Equipe, Ronaldo est revenu sur l'héritage footballistique de joueurs comme Mbappe et Lionel Messi. Selon lui, les mouvements de Kylian sur le terrain, sa vitesse et sa capacité de finition rappellent ses propres meilleures années.

« Le style de jeu de Mbappe me rappelle mes périodes au sommet. Il est l'un des plus grands joueurs d'aujourd'hui et le successeur naturel des légendes du football. Lui et Messi sont des joueurs qui méritent d'être les meilleurs buteurs de l'histoire du tournoi, au-delà des statistiques », déclare la légende brésilienne.

Un début éclatant à la Coupe du Monde

Kylian Mbappe a commencé la Coupe du Monde 2026 de manière très prolifique. Il a inscrit un doublé lors du match contre le Sénégal et a également marqué deux fois lors de la rencontre face à l'Irak. Bien qu'il n'ait pas marqué contre la Norvège, il a contribué à la victoire de son équipe avec deux passes décisives.

Il est actuellement en compétition serrée avec Lionel Messi pour le Soulier d'Or et le Ballon d'Or du meilleur joueur du tournoi. Les experts soulignent que la condition physique et les capacités techniques de Mbappe font de lui une force inarrêtable.

Les stars du Real Madrid dominent

Fait intéressant, lors de ce Mondial organisé par les États-Unis, le Mexique et le Canada, les membres du Real Madrid dominent le classement des buteurs. Sur les 11 buts marqués par les Madrilènes, 8 sont signés par Kylian Mbappe et Vinicius Junior, avec quatre buts chacun.

L'équipe de France reste l'un des favoris du tournoi grâce à son potentiel offensif. La forme exceptionnelle de Mbappe devrait grandement faciliter le chemin des « Bleus » vers le titre de champion.

MbappeRonaldoFootballReal MadridCoupe du Monde
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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