Carte du cosmos mise à jour : le télescope Euclid capture une image inédite du centre de la Voie lactée

Le télescope Euclid, lancé par l'Agence spatiale européenne (ESA), a créé l'image la plus détaillée à ce jour du centre de la galaxie Voie lactée. Cette immense mosaïque, obtenue après seulement 26 heures d'observation, comprend plus de 60 millions d'étoiles. Cette découverte n'est pas seulement une photo astronomique, mais servira de « carte de référence » fondamentale pour la recherche future d'exoplanètes. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Grâce à son large champ de vision, le télescope Euclid a accompli cette tâche complexe en un temps record. À titre de comparaison, l'observatoire Keck à Hawaï, l'un des plus puissants au monde, aurait nécessité près de 2000 heures pour obtenir une image d'une telle profondeur. Euclid a terminé ce travail en un peu plus d'une journée, couvrant en une seule fois une zone 270 fois plus large que celle du télescope Hubble.

Une nouvelle étape dans la recherche d'exoplanètes

L'image obtenue a une importance révolutionnaire pour la découverte de nouvelles planètes via la méthode de microlentille gravitationnelle. Cette technique repose sur l'amplification de la lumière d'une étoile lointaine sous l'effet de la gravité d'une autre étoile au premier plan. Si une planète orbite autour de l'étoile au premier plan, elle crée une variation caractéristique dans le signal lumineux. Selon ixbt.com, presque toutes les 300 exoplanètes découvertes au cours des 20 dernières années ont été identifiées précisément dans la direction du centre de la galaxie.

Jean-Philippe Bolly, astronome à l'Institut d'astrophysique de Paris, souligne que des zones à forte densité d'étoiles sont nécessaires pour de telles observations. La mosaïque créée par Euclid inclut déjà 51 systèmes planétaires connus de la science. Cette carte servira de fondation pour le futur projet Nancy Grace Roman Space Telescope de la NASA.

L'aspect crucial de cette nouvelle carte est qu'elle enregistre le mouvement des étoiles et leur état initial. À l'avenir, lorsque le télescope Nancy Grace Roman détectera un événement de microlentille, les scientifiques pourront s'appuyer sur les données d'Euclid pour calculer précisément la masse des planètes et leur position dans le système.

Explorer des mondes froids et lointains

Contrairement aux méthodes traditionnelles, la microlentille ne se limite pas aux planètes chaudes et massives. Elle permet également de trouver des planètes orbitant sur des orbites froides et lointaines hors du système solaire. Les scientifiques supposent que presque chaque étoile de la Voie lactée pourrait posséder au moins une telle planète.

Les données sur les exoplanètes froides comme OGLE-2005-BLG-390Lb et les objets dans les systèmes binaires, actuellement dans le champ de vision d'Euclid, sont en cours de réexamen. Selon Valeria Petterino, responsable du projet, les images haute résolution obtenues par le télescope seront une source incomparable pour étudier le mouvement des étoiles, la structure des nuages de poussière et la dynamique galactique au fil du temps.