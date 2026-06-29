Jiu-jitsu météorologique : des scientifiques découvrent une nouvelle méthode pour gérer ouragans et sécheresses

Des chercheurs de l'Université d'Arizona (ASU) ont proposé une méthode révolutionnaire pour lutter contre les phénomènes météorologiques extrêmes. Au lieu d'intervenir brutalement dans le système climatique, les scientifiques tentent de prouver qu'il est possible de prévenir les catastrophes en exerçant une influence légère et ciblée lors des phases de développement les plus délicates. Cette approche, baptisée « Weather Jiu-Jitsu », consiste à utiliser les forces internes de l'atmosphère pour modifier sa trajectoire. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans un article récent.

La recherche s'appuie sur le célèbre « effet papillon » de la théorie du chaos. L'atmosphère étant un système complexe et non linéaire, un changement infime de son état initial peut avoir un impact significatif sur des processus majeurs futurs. Selon les scientifiques, il est possible de « réinitialiser » la trajectoire et l'intensité d'un ouragan, de courants d'air froid ou d'une sécheresse avant qu'ils ne deviennent destructeurs.

Grâce à l'AI et aux modèles informatiques

selon les informations d'ixbt.com, les spécialistes ont utilisé un modèle d'AI à grande échelle nommé Aurora pour tester ce concept. Ce système AI analyse d'énormes masses de données climatiques pour aider à identifier le moment et le point d'intervention optimaux. Lors des expériences, des scénarios de catastrophes naturelles réelles survenues dans l'histoire ont été retraités et soumis à une influence artificielle.

Les résultats se sont révélés encore plus efficaces que prévu. Par exemple, en travaillant sur le modèle de l'ouragan « Sandy » de 2012, qui a causé d'importants dégâts, il a été établi qu'une intervention calculée avec précision, réalisée quelques jours avant son pic, pourrait modifier la trajectoire du cyclone de 300 kilomètres. C'est une distance suffisante pour éloigner l'ouragan d'une mégapole comme New York.

D'autres résultats ont également été enregistrés lors du processus de modélisation :

la possibilité d'augmenter la température minimale d'environ 10 degrés lors du froid anormal observé au Texas en 2021 a été identifiée ;

il a été démontré que l'intensité des précipitations des « rivières atmosphériques » causant de fortes inondations pourrait être réduite de 5 % ;

des scénarios de gestion des courants de la haute atmosphère, qui déterminent la direction des ouragans, via une influence mineure ont été confirmés.

Les chercheurs soulignent que les méthodes de protection traditionnelles — barrages ou structures spéciales — ne suffisent plus à couvrir les dommages causés par le changement climatique. Selon les calculs, pour la seule année 2024, les phénomènes météorologiques extrêmes ont causé environ 417 milliards de dollars de pertes à l'économie mondiale. Dans le contexte du réchauffement climatique, l'augmentation de la fréquence et de l'intensité de ces événements exige de nouvelles approches.

Mise en œuvre technologique et avenir

Bien que ce projet n'en soit pour l'instant qu'au stade des simulations informatiques, l'utilisation de méthodes existantes telles que l'ensemencement des nuages (cloud seeding) est proposée pour sa mise en pratique. L'important est qu'il ne s'agit pas ici de supprimer l'énergie de l'atmosphère ou de l'arrêter complètement. Au contraire, l'idée est d'utiliser la dynamique propre de la nature pour l'orienter vers une direction plus sûre.

Selon les auteurs du projet, la clé du succès est le timing. L'intervention doit avoir lieu plusieurs jours avant que la catastrophe naturelle n'atteigne son point culminant. À l'avenir, grâce aux superordinateurs et à l'AI, la capacité de « corriger » la météo en temps réel devrait devenir un outil essentiel pour préserver l'économie mondiale et des vies humaines.