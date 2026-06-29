Il a été découvert que les tempêtes géomagnétiques modifient radicalement la température à la surface de la Terre

Il s'est avéré que l'influence de l'activité solaire et des tempêtes géomagnétiques sur l'atmosphère terrestre est beaucoup plus forte qu'on ne le pensait auparavant. Selon de nouvelles recherches scientifiques, de puissantes tempêtes magnétiques ont la capacité de modifier les conditions météorologiques dans certaines régions de notre planète de plusieurs dizaines de degrés en seulement 24 heures. Cette découverte change radicalement la compréhension du lien entre la météo spatiale et le climat terrestre. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

L'étude, publiée dans la revue Geophysical Research Letters, est basée sur l'analyse de 67 ans de données météorologiques. En utilisant la base de réanalyse atmosphérique ERA5, les scientifiques ont étudié toutes les grandes perturbations géomagnétiques observées depuis les années 1950. Les résultats ont montré que lorsque les flux de plasma et les éruptions solaires frappent la magnétosphère terrestre, cela affecte directement non seulement les systèmes de communication, mais aussi la température et la pression dans les couches inférieures de l'atmosphère.

La météo peut changer de manière anormale

Les auteurs de l'étude soulignent que pendant les tempêtes magnétiques, des écarts évidents sont observés dans la température, les précipitations et le bilan radiatif. Cet effet est particulièrement marqué dans la région de l'Amérique du Nord, notamment en hiver. Dans certains cas, des changements de température de l'air atteignant plusieurs dizaines de degrés ont été enregistrés, ce qui est plusieurs fois plus puissant que les fluctuations habituelles observées au cours du cycle solaire de 11 ans (un dixième de degré).

Le mécanisme de ce processus s'explique par le principe de transfert d'énergie « descendant ». L'énergie des tempêtes solaires affecte d'abord l'ionosphère et les couches supérieures de l'atmosphère. Ensuite, cette énergie est transférée vers le bas via les vortex polaires stratosphériques et les courants-jets, remodelant la carte météorologique de la troposphère où nous vivons.

La précision des prévisions va augmenter

Actuellement, les modèles météorologiques et climatiques en vigueur ne prennent pas en compte cet impact rapide des tempêtes géomagnétiques sur la météo. Cela peut entraîner l'imprévisibilité d'événements météorologiques extrêmes inattendus. Selon les scientifiques, l'intégration des paramètres de la météo spatiale dans les systèmes de prévision augmentera considérablement la précision des données météorologiques.

Au cours de l'étude, les lois fondamentales suivantes ont été identifiées :

L'impact des tempêtes magnétiques est plus fort en hiver que durant les autres saisons ;

Plus la tempête est forte, plus les écarts dans l'atmosphère augmentent de manière linéaire ;

Une diminution brutale des précipitations est observée dans certaines régions après les tempêtes ;

Les effets ne sont pas mondiaux, mais régionaux, et sont principalement perceptibles aux hautes latitudes.

Selon les données d'Ixbt.com, ce travail scientifique constitue une nouvelle étape dans la compréhension de la chaîne complexe entre l'activité solaire et le climat terrestre. Bien que les processus climatiques dépendent de nombreux facteurs, il est désormais prouvé que le facteur géomagnétique ne peut être ignoré. Cela revêt une importance capitale pour la détection future des catastrophes naturelles.