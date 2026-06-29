Yann Diomande, jeune star du RB Leipzig, club très actif sur le marché des transferts aux côtés du Bayern Munich et d'autres grands clubs européens, a pris une décision finale concernant son avenir. Malgré l'intérêt du géant de la Premier League, Liverpool, l'ailier talentueux préfère poursuivre sa carrière au Paris Saint-Germain, rapporte The Athletic. C'est ce que rapporte indique le site.

Selon les informations, Diomande croit fermement au projet sportif du club parisien. Le joueur apprécie les plans proposés par le président du club, Nasser Al-Khelaifi, et le conseiller Luis Campos, ainsi que l'opportunité d'évoluer sous les ordres de l'entraîneur Luis Enrique. Le joueur est convaincu qu'au Paris Saint-Germain, il aura les meilleures chances de remporter des trophées prestigieux et de décrocher le Ballon d'Or à l'avenir.

Un coup dur pour Liverpool

La direction de Liverpool était prête à dépenser environ 100 millions d'euros pour Yann Diomande. Cependant, le désir du joueur de rejoindre Paris a contrecarré les plans des Reds. Parallèlement, le RB Leipzig ne compte pas laisser partir son leader à bas prix. Le club allemand a rejeté l'offre de Liverpool et a fixé le prix du transfert à 130 millions d'euros.

Si ce transfert se concrétise, Diomande deviendrait la vente la plus chère de l'histoire du RB Leipzig. Pour l'instant, ce record appartient à Josko Gvardiol, parti à Manchester City pour 90 millions d'euros. La saison dernière, Yann Diomande a disputé 33 matchs en Bundesliga, inscrivant 12 buts et délivrant 9 passes décisives, contribuant ainsi à la qualification de son équipe pour la Ligue des champions.

L'un des meilleurs dribbleurs au monde

Selon les statistiques, aucun joueur du championnat d'Allemagne n'a enregistré des performances aussi élevées en matière de dribbles que Diomande la saison dernière. Ses mouvements sur le terrain et ses qualités techniques ont attiré l'attention de nombreux grands clubs. Actuellement, le joueur participe à la Coupe du monde avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire.

Selon Goal.com, l'équipe de Côte d'Ivoire affrontera la Norvège en 1/16e de finale du tournoi. Bien que Yann Diomande soit concentré sur les matchs de sa sélection, les négociations entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig devraient entrer dans une phase décisive dès la fin du tournoi. Malgré un contrat courant jusqu'en 2030, son transfert promet d'être l'un des feuilletons les plus marquants de cet été.