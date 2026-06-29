Malo Gusto s'accorde avec Manchester City : le défenseur quitte Stamford Bridge

Le vice-champion en titre de la Premier League, Manchester City, est sur le point de réaliser son prochain coup majeur du mercato estival. Le latéral droit de Chelsea, Malo Gusto, a donné son accord pour rejoindre les « Cityzens ». C'est ce qu'a rapporté le média Foot Mercato. Il semblerait qu'un accord sur les conditions du contrat personnel ait été trouvé entre l'international français et Manchester City. À ce sujet, Goal.com rapporte .

L'un des facteurs principaux de ce transfert serait l'influence d'Enzo Maresca, qui devrait succéder à Pep Guardiola à Manchester City. Le technicien italien a travaillé avec Malo Gusto à Chelsea de juillet 2024 à janvier 2025. Leur relation chaleureuse et leur compréhension mutuelle ont fortement influencé la décision du joueur de rejoindre Manchester.

L'alliance entre Enzo Maresca et Malo Gusto

Malo Gusto et Enzo Maresca ont connu des succès notables ensemble à Chelsea. En particulier, ils ont remporté la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA en 2025. Maresca considère le défenseur français comme l'un des piliers de son nouveau projet sportif. Le joueur a lui-même accueilli avec enthousiasme l'idée de jouer à nouveau sous les ordres de son ancien mentor.

Malo Gusto avait rejoint Londres en janvier 2023 en provenance de Lyon pour 30 millions d'euros. Depuis, il a disputé 134 matchs toutes compétitions confondues, marquant 3 buts et délivrant 17 passes décisives. De plus, il a soulevé le trophée de la Conference League lors de la saison 2024-25.

Montant du transfert et processus de négociation

Bien qu'un accord ait été trouvé avec le joueur, la direction de Manchester City doit maintenant négocier le montant du transfert avec Chelsea. Selon l'analyse de Goal.com, les « Blues » exigeront une somme importante pour leur défenseur. La raison principale est le contrat à long terme de Gusto avec le club londonien, courant jusqu'en 2030.

Chelsea ne souhaite pas renforcer Manchester City, l'un de ses principaux rivaux. Par conséquent, les négociations s'annoncent complexes. Actuellement, Malo Gusto se concentre sur la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France. Il se prépare pour le match de huitièmes de finale contre la Suède.

À travers ce transfert, Manchester City souhaite renforcer sa ligne défensive et prendre sa revanche sur Arsenal, qui a remporté le titre la saison dernière. Si les clubs parviennent à un accord, Gusto pourrait passer sa visite médicale à Manchester dans les prochaines semaines.