Vie sous la tente, examen en ligne : une jeune fille de Gaza ne renonce pas à ses rêves

Bien que la vie dans la bande de Gaza ait été bouleversée par la guerre, des milliers de jeunes continuent de se battre pour leur éducation et leur avenir. L'une d'entre eux est Dana Shabat, 18 ans, qui, malgré des conditions difficiles, doit parcourir un long chemin chaque jour pour passer ses examens de fin d'études secondaires.

Pour Dana, cette semaine est l'une des plus importantes de sa vie. Elle passe les examens cruciaux pour terminer ses études secondaires, appelés tawjihi (diplôme). Dana a toujours été l'une des élèves les plus brillantes. Sa moyenne n'est jamais descendue en dessous de 99 %. Malgré cela, elle ne cache pas qu'elle ressent une grande anxiété avant les examens.

Elle affirme que ce sont ces examens qui détermineront son destin futur. Dana hésite encore entre la médecine, la finance ou la gestion d'entreprise. Cependant, elle rêve d'obtenir d'excellents résultats, de décrocher une bourse pour étudier à l'étranger et de construire un nouvel avenir après la vie difficile qu'elle a vécue à Gaza.

Dana a été témoin de la guerre qui dure depuis plus de deux ans et demi. Lors d'une des attaques en mai 2024, elle a survécu, mais sa mère Lina a été tuée. Depuis le début de la guerre, des milliers de Palestiniens ont été victimes, et Dana a ressenti les lourdes conséquences de cette tragédie avec sa famille.

Elle vivait auparavant à Beit Hanoun, dans le nord de Gaza. Cependant, à cause de la guerre, cette zone est devenue un champ de ruines. Actuellement, Dana vit avec les membres survivants de sa famille dans un camp de tentes à Deir al-Balah.

Comme de nombreux bâtiments scolaires à Gaza ont été détruits ou transformés en abris temporaires pour les personnes déplacées, Dana a poursuivi ses études à distance. Les examens de fin d'études ont également été organisés en ligne.

C'est pourquoi la jeune fille se réveille avant l'aube et marche près d'une heure avec son père Muhanna pour se rendre dans un café où la connexion internet est stable. C'est le seul endroit où elle peut passer ses examens.

« Je n'aurais jamais imaginé que l'étape la plus importante de ma vie se déroulerait ainsi. Avoir perdu trois années d'éducation ne suffisait pas. J'ai dû étudier toutes les matières par moi-même. Maintenant, passer l'examen est devenu une source supplémentaire d'anxiété et de pression », confie Dana.

Cette année, 37 000 élèves palestiniens à Gaza passent les examens du tawjihi. Pour la première fois depuis le début de la guerre, ces examens sont organisés en coopération avec l'Autorité palestinienne en Cisjordanie. Cependant, alors que les élèves de Cisjordanie passent les examens normalement dans des écoles, tous les diplômés de Gaza sont contraints de passer les épreuves en ligne.

Dana passe aujourd'hui l'examen de physique. C'est l'une de ses matières les plus difficiles.

« La physique demande une très grande concentration. Je l'ai apprise principalement par moi-même. J'ai maîtrisé certains sujets avec l'aide de professeurs particuliers et de cours sur YouTube », explique-t-elle.

Lorsqu'elle arrive au café, des dizaines d'élèves comme Dana ont déjà pris place. À 9h00, dès le début de l'examen, tout le monde ouvre la plateforme en ligne sur son téléphone et attend les questions. Chaque élève vérifie avec anxiété la vitesse d'internet et la stabilité de la connexion. Le père de Dana, quant à lui, s'assure auprès du propriétaire du café que l'électricité ne sera pas coupée, puis attend dehors avec d'autres parents.

Muhanna, qui travaillait comme professeur de chimie avant la guerre, affirme avoir mobilisé toutes ses ressources pour l'éducation de sa fille.

« J'ai dépensé tout mon argent pour que ma fille réussisse cette année importante. Même en renonçant à d'autres besoins de notre famille, j'ai engagé des professeurs particuliers pour elle », dit-il.

Muhanna se souvient avec douleur que leur vie était complètement différente avant la guerre.

« Nous vivions dans une belle maison. Nous avions une vie stable. Avec ma femme, nous essayions d'offrir toutes les conditions à nos filles. Maintenant, tout a disparu. Nous vivons dans des tentes. Et les enfants traversent l'étape la plus importante de leur vie dans des conditions qu'il est difficile d'imaginer », dit-il.

Selon Muhanna, Dana et sa sœur aînée Hala s'occupent désormais de leurs trois petites sœurs : Rama, Sara et Alma. Alma, âgée de trois ans, qui a perdu sa mère pendant la guerre, a également perdu son œil droit lors d'une attaque.

« Leur mère était une femme très instruite. Elle voulait que ses filles concentrent toute leur attention uniquement sur l'éducation. Elles ne savaient même pas cuisiner, car elle voulait qu'elles consacrent tout leur temps à étudier. Si elle était en vie aujourd'hui, elle serait profondément affligée de voir ses filles dans cet état », déclare Muhanna.

Deux heures plus tard, Dana sort de l'examen.

« Comment s'est passé l'examen ? » demande immédiatement son père.

« Tout s'est bien passé. Les questions étaient équitables. Cette fois, internet a bien fonctionné aussi. La connexion n'a pas été coupée comme lors de l'examen précédent », répond Dana.

De retour à la tente, elle est accueillie par ses sœurs, ses voisins et ses proches. Tout le monde est curieux de savoir comment s'est passé son examen. Mais Dana n'a même pas le temps de se reposer. Pour se préparer au prochain examen, elle apporte son téléphone et celui de son père à un point de recharge. L'absence constante d'électricité est l'un des problèmes récurrents de sa vie.

Malgré cela, Dana n'a pas perdu confiance en l'avenir. Elle a pour objectif de devenir une personne utile à la société, d'apprendre plusieurs langues et, quel que soit le domaine choisi, d'atteindre des résultats élevés.

Son plus grand rêve est de vivre une vie en sécurité et de réaliser les rêves de sa mère.

« J'espère que nos souffrances dans les tentes prendront fin un jour. Et je deviendrai une personne accomplie, comme ma mère le souhaitait », déclare Dana.