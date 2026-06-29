Recommandation surprise pour le transfert de Marcus Rashford à Tottenham

Alors que le mercato estival bat son plein dans le football anglais, les rumeurs entourant Marcus Rashford, qui a perdu sa place à Manchester United, refont surface. L'ancien joueur et expert reconnu Jamie O'Hara a appelé la direction de Tottenham à saisir l'opportunité de recruter l'attaquant. Selon lui, le transfert de Rashford pourrait être l'une des opérations les plus rentables pour le club londonien avant la nouvelle saison. C'est ce qu'indique Goal.com dans un article.

Après avoir passé les dernières saisons en prêt à Aston Villa et au FC Barcelone, Marcus Rashford ne fait plus partie des plans futurs de Manchester United. L'entraîneur Michael Carrick serait prêt à se séparer de l'attaquant. Par conséquent, le club mancunien pourrait le laisser partir à un prix relativement bas afin de le retirer de la masse salariale et d'alléger sa charge financière.

Valeur du transfert et situation financière

Lors d'une interview sur talkSPORT, Jamie O'Hara a souligné que c'était l'occasion idéale pour Tottenham. Selon ses calculs, le transfert du joueur pourrait coûter environ 30 millions de livres sterling. Dans les conditions actuelles du marché, c'est un prix très bas pour un attaquant expérimenté. O'Hara exhorte la direction du club à ne pas lésiner sur les moyens pour son salaire et à l'intégrer rapidement à l'équipe.

Les statistiques de Rashford sont impressionnantes, avec 138 buts et 79 passes décisives en 426 matchs sous les couleurs de Manchester United. Cependant, il n'a plus joué avec les « Red Devils » depuis décembre 2024. Bien que sa carrière à Old Trafford semble toucher à sa fin, le joueur a prouvé lors de ses prêts qu'il était toujours à un niveau élevé.

Une forme sportive retrouvée

La saison dernière, avec le FC Barcelone, Marcus Rashford a remporté la La Liga, inscrivant 14 buts et délivrant autant de passes décisives toutes compétitions confondues. Malgré cela, le club catalan n'a pas activé l'option d'achat de 26 millions de livres. Cela ouvre la voie à des clubs comme Tottenham. L'expérience et la vitesse de Rashford pourraient être très précieuses pour l'équipe londonienne en reconstruction sous la direction de Roberto De Zerbi.

Sur la scène internationale, Rashford retrouve également son statut. Bien qu'il ait manqué l'Euro 2024, il a été appelé en équipe d'Angleterre pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Sous la direction de Thomas Tuchel, il s'est illustré face à des adversaires comme la Croatie et le Panama, portant son total à 19 buts en 75 sélections.

Selon O'Hara, si Tottenham parvient à conclure ce transfert, Rashford deviendra une véritable star de l'équipe. Selon lui, le joueur reste un élément de « haut niveau » et sa motivation augmentera sans aucun doute dans un nouveau club. Manchester United, quant à lui, vise à épurer l'effectif et à libérer de la place pour de nouvelles recrues en le vendant.

En conclusion, l'option Tottenham représente pour Marcus Rashford une opportunité fantastique de relancer sa carrière en Premier League. L'équipe dirigée par Roberto De Zerbi ambitionne de revenir dans le top 4 après les déceptions de la saison dernière, et un attaquant expérimenté comme Rashford pourrait être un maillon essentiel pour atteindre cet objectif.