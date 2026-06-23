L'âge de la retraite pour les femmes augmente à nouveau : nouvelles règles

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L'âge de la retraite pour les femmes augmente à nouveau : nouvelles règles

À partir du 1er juillet de cette année, l'âge de la retraite pour les femmes en Azerbaïdjan sera à nouveau augmenté de six mois pour atteindre 65 ans. Ainsi, l'âge de la retraite pour les hommes et les femmes sera harmonisé dans le pays.

Conformément à la loi du pays « Sur les pensions de travail », l'âge de la retraite des femmes est augmenté progressivement de six mois chaque année du 1er juillet 2017 au 1er juillet 2027. Pour les hommes, ce processus s'est achevé le 1er juillet 2021, fixant l'âge de la retraite à 65 ans.

Selon la législation, le droit à une pension de retraite basée sur l'âge est accordé aux citoyens ayant atteint l'âge de la retraite et accumulé un capital de retraite suffisant sur leur compte d'assurance personnel. Si le capital de retraite est insuffisant, un minimum de 25 ans de stage d'assurance est requis.

Les citoyens n'ayant pas droit à une pension de travail bénéficient d'une allocation sociale liée à l'âge. Depuis le 1er janvier 2023, son montant est de 220 manats, tandis que la pension de travail minimale est de 320 manats. De plus, la pension de vieillesse est accordée à vie.

Pour information, l'augmentation précédente de l'âge de la retraite pour les femmes a été mise en œuvre le 1er juillet 2025, le fixant alors à 64 ans et 6 mois.

À titre de comparaison, selon la législation en vigueur en Ouzbékistan, l'âge général de la retraite pour les femmes est fixé à 55 ans.

AzerbaïdjanOuzbékistan
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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