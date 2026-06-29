Le club londonien de Chelsea a choisi une direction inattendue pour renforcer son effectif. Le nouvel entraîneur de l'équipe, Xabi Alonso, envisage le recrutement de Granit Xhaka, qui a été une figure centrale de ses succès au Bayer Leverkusen. Ce transfert est non seulement souhaité par le technicien, mais a également été chaleureusement accueilli par le leader de l'équipe, Cole Palmer. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon les informations, Chelsea mène actuellement des négociations pour ramener le capitaine de l'équipe nationale suisse dans l'ouest de Londres. Cole Palmer a exprimé son opinion sur les rumeurs de ce transfert sur les réseaux sociaux en « likant » un post publié par l'insider Fabrizio Romano. Cela témoigne de la volonté du joueur anglais de jouer aux côtés du milieu de terrain expérimenté.

Équilibre entre expérience et jeunesse

La politique des propriétaires de Chelsea ces dernières années était principalement axée sur l'achat de jeunes talents. Cependant, les mauvais résultats de la saison dernière et la 10e place du club au classement ont montré l'absence d'un joueur doté d'un caractère de leader dans le vestiaire. Granit Xhaka est attendu pour combler précisément ce vide.

Xhaka n'est pas un inconnu pour Xabi Alonso. Ils ont travaillé ensemble en Bundesliga et ont remporté un titre historique. L'entraîneur souhaite voir un professionnel capable d'appliquer strictement la discipline et les consignes tactiques au milieu de terrain, tout en guidant les jeunes joueurs. Actuellement âgé de 33 ans, le milieu de terrain réalise une excellente saison avec Sunderland, contribuant à la qualification de son équipe pour les coupes d'Europe.

Bien que les liens entre le joueur et l'entraîneur soient forts, le processus de transfert ne se déroule pas sans difficulté. La première offre officielle envoyée par Chelsea a été rejetée par la direction de Sunderland. Le club du Nord ne souhaite pas laisser partir son capitaine facilement, mais les capacités financières du club londonien et le désir du joueur de revenir dans l'élite de la Premier League pourraient changer la donne.

Londres n'est pas une ville étrangère pour Xhaka. Il a joué pendant de nombreuses années à Arsenal, où il a atteint le rang de capitaine. Sa connaissance approfondie de l'environnement de la Premier League et sa capacité à assumer des responsabilités dans les moments difficiles suscitent diverses discussions parmi les supporters de Chelsea. Beaucoup considèrent ce transfert comme le signe que l'équipe adopte une approche plus pragmatique.