17 tirs, 11 buts : quel a été le plus gros problème de l'Ouzbékistan ?

L'équipe nationale d'Ouzbékistan a terminé une Coupe du monde historique avec trois défaites et 11 buts encaissés. Mais le plus inquiétant n'est pas seulement le nombre de buts, c'est que près de deux tirs cadrés sur trois de nos adversaires ont fini au fond des filets.

Alors, le point faible de notre sélection au Mondial était-il vraiment la ligne de but, ou est-il injuste de ne chercher le problème que chez les gardiens ?

La Colombie a marqué trois buts avec quatre tirs cadrés

L'Ouzbékistan a perdu 1-3 contre la Colombie lors de la première journée.

Les représentants sud-américains ont transformé trois des quatre tirs cadrés qu'ils ont adressés à notre but.

Lors de ce premier match, le taux de conversion des tirs de l'adversaire était de 75 %.

Dès cette rencontre, des problèmes de coordination entre la défense et le gardien ont été constatés.

La pression du Portugal était trop forte

Lors de la deuxième journée, l'Ouzbékistan a perdu 0-5 contre le Portugal.

Les joueurs portugais ont cadré neuf tirs, dont cinq ont atteint leur cible.

Match Tirs cadrés Buts Ouzbékistan — Colombie 4 3 Portugal — Ouzbékistan 9 5 RD Congo — Ouzbékistan 4 3 Total 17 11

Bien que le gardien ait effectué plusieurs arrêts dans ce match, la pression constante de l'adversaire et les erreurs défensives ont conduit à ce score lourd.

La RD Congo a également marqué trois buts sur quatre tirs

Lors de la dernière journée de la phase de groupes, la RD Congo a battu l'Ouzbékistan 3-1.

Les représentants africains ont également fait trembler nos filets trois fois avec quatre tirs cadrés. En d'autres termes, la situation du premier match s'est répétée.

En trois matchs, 11 des 17 tirs cadrés des adversaires ont été transformés en buts.

Mathématiquement, cela représente 64,7 % Cela signifie que près des deux tiers des tirs cadrés contre nous ont fini au fond des filets.

Que disent les statistiques des gardiens ?

Otkir Yusupov et Abduvohid Nematov ont gardé nos buts durant la compétition.

Selon les données enregistrées :

Taux d'arrêts d'Otkir Yusupov — 25 % ;

Taux d'arrêts d'Abduvohid Nematov — 38,5 %.

Ces chiffres sont considérés comme faibles au niveau d'une Coupe du monde. Cependant, il serait injuste de rejeter toute la faute sur les gardiens.

Le problème ne vient pas seulement du gardien

Le gardien est le dernier rempart de la défense. Si l'attaquant adverse est dans une position confortable, sans pression ou tire à bout portant, les chances du gardien diminuent considérablement.

Les problèmes de l'Ouzbékistan se sont manifestés dans plusieurs domaines :

facilité avec laquelle les attaquants adverses pénètrent dans la surface de réparation ;

laisser des espaces libres dans les zones dangereuses ;

retard dans la lutte pour les seconds ballons ;

manque de coordination entre les défenseurs et le gardien ;

faible efficacité à repousser les tirs cadrés.

C'est pourquoi il est difficile d'attribuer la cause des 11 buts à un seul joueur ou à une seule ligne. C'était un problème lié aux actions défensives de toute l'équipe.

La conclusion principale à tirer du Mondial

L'Ouzbékistan n'a pas permis à ses adversaires de tirer trop souvent lors de la Coupe du monde — un total de 17 tirs cadrés en trois matchs. Mais la plupart de ces tirs étaient extrêmement dangereux, et 11 ont fini au fond.

Cela montre que l'équipe nationale n'a pas réussi à contrôler la qualité des occasions concédées, plutôt que leur nombre.

Selon vous, le problème principal de l'Ouzbékistan au Mondial résidait-il dans la performance des gardiens ou dans le système défensif ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.