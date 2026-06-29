Robert Lewandowski vers l'MLS : la star polonaise s'est mise d'accord avec le Chicago Fire

L'un des meilleurs attaquants du football européen de la dernière décennie, Robert Lewandowski, est sur le point de poursuivre sa carrière outre-Atlantique. Des informations indiquent que le buteur polonais a conclu un accord avec le club américain du Chicago Fire. Ce transfert devrait devenir l'événement le plus important de la MLS (Major League Soccer) depuis l'arrivée de Lionel Messi. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

Selon The Athletic, l'attaquant de 37 ans a convenu d'un contrat de deux ans avec le Chicago Fire. Robert Lewandowski se rendra aux États-Unis en tant qu'agent libre après l'expiration de son contrat avec le FC Barcelone. Il convient de noter que le joueur a suscité un vif intérêt de la part de l'AC Milan en Italie et de clubs d'Arabie Saoudite, mais la star polonaise a préféré poursuivre sa carrière en Amérique du Nord.

Nouveau défi et salaire élevé

Lewandowski s'est rendu à Chicago au début du mois pour découvrir personnellement les infrastructures et les projets du club. On estime qu'il deviendra l'un des joueurs les mieux payés de la ligue. L'entraîneur du Chicago Fire, Gregg Berhalter, n'a pas caché son intention d'attirer des stars de classe mondiale dans l'équipe. Selon lui, Lewandowski contribuera à accroître le prestige non seulement du club, mais de toute la ligue.

« Nous essayons d'intégrer des joueurs de classe mondiale à l'effectif. L'arrivée d'un footballeur du niveau de Lewandowski serait un grand cadeau pour la ville de Chicago. Nous le considérons au même niveau de talent que Lionel Messi », a souligné Berhalter.

La communauté polonaise de Chicago et les plans futurs

La forte présence d'immigrés polonais à Chicago pourrait jouer un rôle important dans la réalisation de ce transfert. Avec l'arrivée de Robert Lewandowski, le club prévoit d'attirer plus de supporters dans son nouveau stade, le McDonald’s Park. L'attaquant polonais quitte l'Europe en tant que véritable légende — il a réussi à remporter son cinquième titre de champion en quatre ans avec le FC Barcelone.

Il est intéressant de noter que le Chicago Fire ne souhaite pas s'arrêter à Lewandowski. Selon les informations, le club ambitionne, avec l'aide de l'attaquant, d'entamer des négociations avec son ancien coéquipier du Bayern Munich, Leon Goretzka. Si ces transferts se concrétisent, l'équipe de Chicago disposera de l'un des effectifs les plus forts de la MLS.