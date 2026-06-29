Romario a choisi toutes les stars et s'est finalement placé au-dessus de Messi

La légende du football brésilien Romario a fait des choix rapides entre des joueurs célèbres. Le jeu de questions-réponses entre Bellingham, Pedri, Haaland, Ronaldo, Mbappé et d'autres stars s'est terminé par une réponse inattendue et amusante.

L'ancien attaquant a choisi Lionel Messi dans presque toutes les comparaisons. Mais quand vint son tour, il a immédiatement changé d'avis.

D'abord, Olise l'a emporté

Un journaliste a proposé à Romario de choisir entre plusieurs talents du football moderne.

Au début, il a choisi Michael Olise face à Jude Bellingham. Ensuite, il a préféré Olise à Désiré Doué.

Cependant, lorsqu'Olise a été comparé à Pedri, Romario a préféré le milieu de terrain espagnol.

Après Pedri, Haaland a été choisi

Romario a préféré Pedri à Bruno Fernandes. Mais quand Erling Haaland est arrivé, le choix du Brésilien a changé.

Il a jugé Haaland supérieur :

à Pedri ;

à Mohamed Salah

supérieur.

Mais lorsque l'attaquant norvégien a été comparé à Cristiano Ronaldo, Romario a choisi la star portugaise.

Messi a dominé tous ses adversaires

Dans le duel entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Romario a préféré l'Argentin.

Ensuite, une série de stars a été citée face à Messi :

Neymar ;

Harry Kane ;

Ousmane Dembélé ;

Kylian Mbappé ;

Lamine Yamal ;

Vinícius Júnior.

Romario a placé Messi au-dessus d'eux tous.

Ainsi, Messi est devenu le vainqueur quasi absolu de l'entretien.

Une réponse inattendue à la dernière question

À la dernière question, le journaliste a comparé Lionel Messi et Romario lui-même.

La légende brésilienne n'a pas hésité longtemps :

« Romario ! » a-t-il répondu en riant.

Cette réponse est devenue la partie la plus intéressante et la plus remarquée par les fans.

La légende s'est choisie avec humour

Les choix de Romario ont montré qu'il estime Messi très haut. Cependant, l'ancien attaquant brésilien a fait preuve de sa confiance légendaire et de son style humoristique à la dernière question.

Il est certain qu'un nouveau débat va éclater parmi les fans : Messi est-il vraiment supérieur à tous les joueurs cités, ou le dernier choix de Romario est-il plus proche de la vérité ?

Selon vous, qui était le plus fort entre Messi et Romario ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.