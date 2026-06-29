Quaresma critique sévèrement le Portugal : « Ils ont peur de prendre des risques »

Le match nul sans but du Portugal contre la Colombie n'a pas satisfait Ricardo Quaresma. L'ancien footballeur a souligné que l'équipe possède suffisamment de talent et de compétence, mais que la passion, le courage et la créativité manquent sur le terrain.

Alors que le Portugal s'apprête à relever un défi sérieux contre la Croatie en 1/16 de finale, les critiques de Quaresma pourraient susciter un grand débat parmi les supporters.

Match nul sans but contre la Colombie

Lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, le Portugal et la Colombie ont fait match nul 0-0.

Quaresma a déclaré avoir suivi la rencontre directement depuis le stade et s'être montré mécontent des performances de ses compatriotes.

« L'équipe manque de joie et de créativité. Il n'y a pas de passion, et le courage qui nous a toujours caractérisés est absent », a-t-il déclaré.

« Ils semblaient fatigués et mentalement abattus »

L'ancien milieu de terrain de l'équipe nationale du Portugal a davantage insisté sur l'état psychologique des joueurs que sur leur condition physique.

Selon lui, l'équipe n'a pas agi avec confiance sur le terrain et n'a pas montré assez de caractère pour mettre la pression sur l'adversaire.

« J'ai eu l'occasion de regarder le match depuis le stade. Ils semblaient fatigués et mentalement abattus. Le caractère manque également », a dit Quaresma.

Le talent est là, mais pas l'audace

Quaresma a affirmé ne pas douter des compétences des joueurs du Portugal. Cependant, il a souligné que le talent individuel seul ne suffit pas dans une compétition majeure comme la Coupe du Monde.

Il a énuméré les éléments manquants dans l'équipe :

la joie et la passion ;

la créativité ;

le courage ;

le caractère ;

la prise de risque ;

une forte volonté de gagner.

« Les joueurs ont les compétences et le talent. Mais ils ont peur de prendre des risques », a-t-il déclaré sur LiveModeTV.

Un tel jeu sera-t-il suffisant contre la Croatie ?

Le Portugal affrontera l'équipe nationale de Croatie en 1/16 de finale.

Le match débutera le 3 juillet à 04h00 (heure de Tachkent). La Croatie est connue pour sa grande expérience dans les play-offs et sa capacité à se battre jusqu'au bout.

Par conséquent, si le Portugal répète le jeu prudent montré contre la Colombie, il pourrait rencontrer de sérieuses difficultés pour accéder au tour suivant.

Un sérieux avertissement avant les play-offs

La critique de Quaresma sonne comme un avertissement avant un match décisif pour le Portugal.

L'équipe compte de nombreux joueurs de haut niveau, mais selon l'ancien milieu de terrain, ils doivent agir avec plus de liberté, de courage et d'audace sur le terrain.

Pensez-vous que le Portugal pourra changer et montrer sa véritable force contre la Croatie ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.