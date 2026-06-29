Zico partagé avant le match Brésil — Japon

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Zico partagé avant le match Brésil — Japon

Le duel entre le Brésil et le Japon en 1/16e de finale de la Coupe du Monde ne sera pas un simple match de football pour Zico. La légende du football brésilien a déclaré qu'il soutiendrait son pays, tout en admettant qu'il ne serait pas triste si le Japon l'emportait.

La raison est simple : la carrière de joueur et d'entraîneur de Zico est étroitement liée au Japon.

Le Brésil est sa patrie, le Japon est sa seconde maison footballistique

Zico a joué au Japon entre 1991 et 1994. Il a défendu les couleurs du club des Kashima Antlers et a ensuite occupé divers postes au sein de cette équipe.

De 2002 à 2006, Zico a été le sélectionneur de l'équipe nationale du Japon.

C'est pourquoi le match entre le Brésil et le Japon éveille en lui des émotions particulières.

« Bien sûr, je soutiens le Brésil »

Zico n'a pas caché son choix avant le match. En tant que Brésilien, il a souligné qu'il soutiendrait ses compatriotes.

« Bien sûr, je soutiens le Brésil. Y a-t-il une situation plus difficile que de diriger l'équipe nationale du Japon dans un match contre le Brésil ? J'ai été confronté à cette situation à deux reprises », a-t-il déclaré.

Ses paroles ont montré une fois de plus son amour pour le football des deux pays.

Il ne sera pas triste même si le Japon gagne

Si le Brésil gagne, Zico l'accueillera naturellement avec joie. Cependant, si le Japon crée la sensation, le footballeur légendaire a affirmé qu'il n'en serait pas profondément affecté.

« Si le Brésil gagne, ce sera fantastique car je suis Brésilien. Mais s'ils perdent, je ne serai pas triste. Car une partie de moi appartient aussi au football japonais », a rapporté Globo.

Zico a laissé une empreinte majeure sur le football japonais

Le lien du spécialiste brésilien avec le football japonais ne se limite pas à quelques années d'activité.

Les étapes principales de sa carrière :

Période

Activité

1991–1994

Joueur au Japon

2002–2006

Sélectionneur de l'équipe nationale du Japon

Années suivantes

Divers postes aux Kashima Antlers

Zico est considéré comme l'un des figures étrangères les plus influentes ayant contribué à la popularisation et au développement du football au Japon.

Pas de place pour les émotions en phase éliminatoire

Le Brésil aborde ce 1/16e de finale en tant que favori. Cependant, le Japon peut représenter un danger sérieux grâce à son jeu discipliné et sa capacité à créer la surprise.

Pour Zico, quel que soit le résultat, l'une des deux équipes qui lui sont chères accèdera au tour suivant.

Pensez-vous que le Brésil confirmera son statut ou que le Japon créera une grande sensation ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec les fans de football.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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