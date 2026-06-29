Transfert bombe en MLS : Lewandowski rejoint le Chicago Fire

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Transfert bombe en MLS : Lewandowski rejoint le Chicago Fire

Les terrains de football américains s'apprêtent à accueillir une autre légende vivante. L'ancienne star du FC Barcelona et du Bayern Munich, le célèbre attaquant Robert Lewandowski va poursuivre sa carrière en MLS (la ligue majeure des États-Unis).

C'est ce qu'a annoncé l'insider le plus fiable du monde du football, Fabrizio Romano avec sa traditionnelle expression « Here we go ! ».

Détails du transfert : Le contrat est prêt !

Selon l'insider, la question du transfert entre les parties a été entièrement réglée et un accord a été trouvé.

Les documents officiels devraient être signés dans les prochaines 24 heures . Fait notable, le buteur polonais de 37 ans rejoindra le club américain du Chicago Fire sans aucun frais de transfert, c'est-à-dire en tant qu' agent libre .

Leva est toujours en pleine forme

Malgré ses 37 ans, Robert continue de prouver qu'il peut encore jouer à un haut niveau en Europe. Voici ses statistiques avec le FC Barcelona en La Liga espagnole lors de la saison écoulée :

  • Matchs joués : 31 rencontres

  • Buts marqués : 14 buts

  • Passes décisives : 2

Désormais, ce buteur talentueux deviendra le nouveau visage du football à Chicago. Après Lionel Messi et Olivier Giroud, les fans de la MLS auront l'occasion de profiter en direct d'un autre attaquant légendaire.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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