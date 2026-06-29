But à la 90+2e minute : le Canada se qualifie pour les huitièmes de finale

·2·Sport
But à la 90+2e minute : le Canada se qualifie pour les huitièmes de finale

Le premier match de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026 a tenu les supporters en haleine jusqu'aux dernières secondes. Le duel serré entre l'Afrique du Sud et le Canada a été tranché par un unique but marqué à la fin du temps réglementaire.

Les deux équipes ont joué avec prudence tout au long de la rencontre. Alors que tout le monde s'attendait aux prolongations, Stephen Eustache a offert une victoire historique au Canada.

Aucun but durant les 90 minutes

L'Afrique du Sud et le Canada ont fait preuve d'une grande discipline défensive dès les premières minutes du match.

Bien que les équipes aient tenté de créer des occasions dangereuses, elles n'ont pas réussi à battre les gardiens durant la majeure partie du temps réglementaire. On s'attendait à ce que le match aille en prolongations.

Le but d'Eustache offre la victoire au Canada

L'arbitre ayant ajouté du temps à la seconde période, le Canada a lancé une attaque décisive.

À la 90+2e minute, Stephen Eustache a décoché une frappe précise pour ouvrir le score face à l'Afrique du Sud.

Ce but unique marqué dans les dernières minutes a offert au Canada son ticket pour les huitièmes de finale.

L'Afrique du Sud n'a pas réussi à égaliser dans le peu de temps restant — 0:1.

Coupe du Monde 2026. 1/16e de finale

Afrique du Sud — Canada — 0:1

But: Eustache, 90+2.

Afrique du Sud : Williams, Mudau, Okocha, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Maseko (Moremi, 86), Mofokeng (Mbata, 46), Appollis, Makgopa (Reyners, 86).

Canada : Crepo, Johnston, Bombito (Sigour, 59), Cornelius, Larea, Buchanan (Davies, 75), Saliba (De Fougerol, 59), Eustache, Millar (Shaffelburg, 70), Oluwaseyi (Promis David, 70), Jonathan David.

Qui sera le prochain adversaire du Canada ?

L'équipe nationale du Canada affrontera désormais en huitièmes de finale le vainqueur du match Pays-Bas — Maroc.

Les deux adversaires potentiels ayant montré leur force lors de la phase de groupes, les Canadiens s'attendent à un défi encore plus difficile.

Le premier drame des play-offs

Ce match a montré qu'en phase finale, une seule occasion peut changer le destin d'un tournoi entier.

L'Afrique du Sud a résisté pendant plus de 90 minutes, mais une seule frappe à la dernière seconde a mis fin à l'aventure de l'équipe au Mondial.

Selon vous, le Canada aurait-il plus de chances de gagner en affrontant les Pays-Bas ou le Maroc en huitièmes de finale ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec d'autres fans de football.

CanadaAfrique du SudSteven EstacioPays-Bas
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Ronaldo : Kylian Mbappe rappelle mon propre sommetRonaldo : Kylian Mbappe rappelle mon propre sommetAujourd'hui, 02:33Recommandation surprise pour le transfert de Marcus Rashford à TottenhamRecommandation surprise pour le transfert de Marcus Rashford à TottenhamAujourd'hui, 02:12Chelsea proche d'un transfert surprise : Cole Palmer approuve l'arrivée de Granit XhakaChelsea proche d'un transfert surprise : Cole Palmer approuve l'arrivée de Granit XhakaAujourd'hui, 01:38Malo Gusto s'accorde avec Manchester City : le défenseur quitte Stamford BridgeMalo Gusto s'accorde avec Manchester City : le défenseur quitte Stamford BridgeAujourd'hui, 01:37Robert Lewandowski vers l'MLS : la star polonaise s'est mise d'accord avec le Chicago FireRobert Lewandowski vers l'MLS : la star polonaise s'est mise d'accord avec le Chicago FireAujourd'hui, 01:19Yann Diomande rejette l'offre de Liverpool : l'ailier talentueux choisit ParisYann Diomande rejette l'offre de Liverpool : l'ailier talentueux choisit ParisAujourd'hui, 00:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo après le match contre l'Ouzbékistan : « J'avais l'impression d'avoir quitté le football »
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Cristiano Ronaldo s'exprime avant le match contre l'Ouzbékistan
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Les larmes d'Abduqodir Husanov révèlent le chemin parcouru par l'équipe nationale
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev
Liverpool cible Abbosbek Fayzullayev