But à la 90+2e minute : le Canada se qualifie pour les huitièmes de finale

Le premier match de la phase à élimination directe de la Coupe du Monde 2026 a tenu les supporters en haleine jusqu'aux dernières secondes. Le duel serré entre l'Afrique du Sud et le Canada a été tranché par un unique but marqué à la fin du temps réglementaire.

Les deux équipes ont joué avec prudence tout au long de la rencontre. Alors que tout le monde s'attendait aux prolongations, Stephen Eustache a offert une victoire historique au Canada.

Aucun but durant les 90 minutes

L'Afrique du Sud et le Canada ont fait preuve d'une grande discipline défensive dès les premières minutes du match.

Bien que les équipes aient tenté de créer des occasions dangereuses, elles n'ont pas réussi à battre les gardiens durant la majeure partie du temps réglementaire. On s'attendait à ce que le match aille en prolongations.

Le but d'Eustache offre la victoire au Canada

L'arbitre ayant ajouté du temps à la seconde période, le Canada a lancé une attaque décisive.

À la 90+2e minute, Stephen Eustache a décoché une frappe précise pour ouvrir le score face à l'Afrique du Sud.

Ce but unique marqué dans les dernières minutes a offert au Canada son ticket pour les huitièmes de finale.

L'Afrique du Sud n'a pas réussi à égaliser dans le peu de temps restant — 0:1.

Coupe du Monde 2026. 1/16e de finale

Afrique du Sud — Canada — 0:1

But: Eustache, 90+2.

Afrique du Sud : Williams, Mudau, Okocha, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Maseko (Moremi, 86), Mofokeng (Mbata, 46), Appollis, Makgopa (Reyners, 86).

Canada : Crepo, Johnston, Bombito (Sigour, 59), Cornelius, Larea, Buchanan (Davies, 75), Saliba (De Fougerol, 59), Eustache, Millar (Shaffelburg, 70), Oluwaseyi (Promis David, 70), Jonathan David.

Qui sera le prochain adversaire du Canada ?

L'équipe nationale du Canada affrontera désormais en huitièmes de finale le vainqueur du match Pays-Bas — Maroc.

Les deux adversaires potentiels ayant montré leur force lors de la phase de groupes, les Canadiens s'attendent à un défi encore plus difficile.

Le premier drame des play-offs

Ce match a montré qu'en phase finale, une seule occasion peut changer le destin d'un tournoi entier.

L'Afrique du Sud a résisté pendant plus de 90 minutes, mais une seule frappe à la dernière seconde a mis fin à l'aventure de l'équipe au Mondial.

Selon vous, le Canada aurait-il plus de chances de gagner en affrontant les Pays-Bas ou le Maroc en huitièmes de finale ? Laissez votre avis en commentaire et partagez l'article avec d'autres fans de football.