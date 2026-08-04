Chelsea pourrait prêter Mykhailo Mudryk en France

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Chelsea pourrait prêter Mykhailo Mudryk en France

L'équipe de Chelsea envisage sérieusement de prêter l'ailier ukrainien Mykhailo Mudryk, qui revient après une suspension, au club français de Strasbourg afin qu'il retrouve du temps de jeu et sa confiance. Cette décision vise à éviter de le replonger immédiatement dans un championnat aussi intense que la Premier League anglaise après une longue période d'absence. Goal.com le rapporte .

Selon Foot Mercato, le joueur n'avait plus disputé de match officiel depuis la découverte d'une substance interdite, le meldonium. Une lourde suspension initiale de quatre ans avait été annoncée, mais l'affaire a finalement été résolue avec succès après une procédure d'appel complexe, et l'interdiction a été levée. La direction du club prévoit désormais d'évaluer pleinement la condition physique du joueur avant de prendre une décision définitive.

Un environnement familier et la concurrence en France

L'effectif du club londonien a été considérablement renforcé durant le mercato avec des joueurs comme Danny Welbeck et le jeune attaquant Morgan Rogers. La concurrence est donc très forte dans l'équipe dirigée par Xabi Alonso et, même avec d'excellentes performances à l'entraînement, il semble improbable que l'international ukrainien bénéficie de minutes garanties dans le onze de départ.

Strasbourg représente toutefois un environnement familier pour le joueur, puisque le club français appartient au réseau BlueCo. Un prêt temporaire en Ligue 1 permettrait à Mykhailo de retrouver sa valeur marchande, sa condition physique et sa stabilité mentale sans subir une pression excessive, estiment plusieurs observateurs.

Autres prétendants et perspectives d'avenir

Même si rejoindre le championnat de France semble être une option logique, l'ailier de Chelsea suscite également l'intérêt d'autres clubs européens, qui suivent attentivement sa situation. Selon TalkSPORT, Coventry City, nouveau pensionnaire de la Premier League, ainsi que deux autres clubs anglais étudient la possibilité de recruter le joueur en prêt national.

Si le joueur souhaite rester en Angleterre, ces options pourraient aussi revêtir une grande importance. Toutefois, le club londonien aborde les prêts nationaux avec prudence afin de ne pas renforcer ses concurrents. Pour cette raison, un prêt à Strasbourg, assorti d'un contrôle strict, reste la solution la plus sûre et la plus appropriée pour la direction de Chelsea.

ChelseaMykhailo MudrykStrasbourgPremier LeagueTransferts
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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