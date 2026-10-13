Islom Ismoilov explique les raisons de la défaite 1-3 de Neftchi

Dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, d'Arabie saoudite, «Al Nassr» le club de Ferghana, le «Neftchi» , qui s'est déplacé pour affronter le club, a subi une défaite 1-3. Après la rencontre, l'entraîneur principal de «Neftchi», Islom Ismoilov , a participé à la conférence de presse pour évaluer les tournants du match, les décisions arbitrales et la performance des nouvelles recrues étrangères.

Cristiano Ronaldo , lors du match contre l'adversaire étoilé emmené par son capitaine, les joueurs de Ferghana ont su faire preuve de caractère jusqu'au bout malgré l'infériorité numérique.

«Nous avons joué de manière disciplinée jusqu'à la 30e minute» : Les tournants du match

L'entraîneur de l'équipe est revenu sur les causes principales de la défaite et le déroulement de la rencontre :

Une seule erreur et la perte d'équilibre : «Jusqu'à la 30e minute, nous avons produit un football très discipliné. Une seule erreur et la perte de notre équilibre ont conduit au premier but encaissé, suivi rapidement d'un second» ;

Carton rouge et volonté affichée : Le carton rouge reçu alors que nous réduisions le score en seconde période a sérieusement affecté nos plans. Malgré cela, «Neftchi» n'a pas «fermé le jeu» à 10 contre 11 et a mené plusieurs attaques dangereuses ;

Aucun reproche envers les gars : «Jouer en infériorité numérique contre un adversaire du niveau d'«Al Nassr» pose d'énormes difficultés. Les gars se sont battus au maximum, je n'ai aucun reproche à leur faire. Je ne peux que les remercier».

But refusé et changements tactiques

L'entraîneur a apporté des précisions sur les décisions arbitrales et la préparation tactique de l'équipe :

Hors-jeu et expulsion : Ismoilov, déclarant ne pas avoir encore revu les images vidéo concernant le but refusé pour hors-jeu de «Neftchi» et l'épisode du carton rouge : «Puisqu'il y a des arbitres et la VAR, cela signifie que les décisions ont été prises en conséquence», a-t-il souligné ;

Changement de schéma : «Si lors de la première journée nous avons évolué en 4-3-3, aujourd'hui, en fonction de la force de l'adversaire, nous avons opté pour une tactique en 5-4-1. Chaque match est une grande expérience et une leçon pour nous. Il reste encore beaucoup de rencontres, le prochain match nous attend dans 3 jours. Il n'y a pas de temps pour être triste, nous devons remonter le moral et aller de l'avant».

Nouveaux joueurs : Michel, Sasse et Marcus Forss

L'entraîneur principal s'est exprimé ouvertement sur la situation des joueurs étrangers recrutés spécifiquement pour la Ligue des champions Élite :

Une décision obligatoire et importante : «C'était une situation délicate pour le staff technique, mais nous n'avions pas d'autre choix. Nous avons recruté ces joueurs précisément pour la LCE. Trois nouveaux joueurs ont été titularisés d'emblée» ;

Manque de temps de jeu : Michel n'avait pas joué depuis longtemps, Sasse est en phase d'adaptation, et pour Marcus Forss, c'était son premier match. Ils ont besoin d'un peu de temps pour atteindre leur pleine forme ;

La confiance justifiée : «Nous luttons sur trois fronts simultanément : le championnat, la Coupe et la Ligue des champions. Les nouveaux joueurs ont justifié la confiance placée en eux, ils n'ont pas démérité. On ne peut pas révéler tout le potentiel en un ou deux matchs, ils ont besoin de temps et nous croyons en chacun d'eux».

«Neftchi» continuera de lutter pour combler les points perdus et obtenir une qualification pour les phases finales lors des prochaines journées de la LCE.