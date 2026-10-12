Que pense l'entraîneur de Neftchi avant le match contre Al-Nassr ?

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Que pense l'entraîneur de Neftchi avant le match contre Al-Nassr ?

Dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des champions Élite de l'AFC, en Arabie saoudite, un affrontement crucial aura lieu dans la ville de Riyad. Le club de Ferghana, « Neftchi » sera l'invité de l'une des équipes les plus puissantes du continent — Cristiano Ronaldo et son équipe, « Al-Nassr ». Avant le match,

lors de la conférence de presse officielle, l'entraîneur principal de l'équipe de Ferghana, Islom Ismoilov, a parlé en détail de l'importance du match à venir, des objectifs de l'équipe et des plans pour arrêter la star portugaise.

« Nous ne sommes pas venus à Riyad juste pour faire acte de présence » : La confiance de l'entraîneur

L'entraîneur de « Neftchi », tout en évaluant correctement le niveau de l'adversaire, a souligné sa confiance totale en ses joueurs :

  • La force de l'adversaire : « Notre adversaire est l'une des meilleures équipes d'Asie. Ils ont des joueurs de haut niveau avec une grande expérience qui ont marqué l'histoire du football mondial », a déclaré Ismoilov ;

  • L'objectif principal du voyage : « Nous ne sommes pas venus à Riyad juste pour jouer un match, mais avec l'intention d'obtenir un résultat digne. Nous croyons en notre force et en notre unité collective » ;

  • Lutte pour les supporters : L'entraîneur principal a déclaré que la mission principale est de se battre jusqu'au bout, de montrer un beau football et de rendre fiers les habitants de Ferghana et de tout l'Ouzbékistan.

Comment arrêter Ronaldo ? Y a-t-il un plan individuel ?

L'une des questions principales posées par les journalistes lors de la conférence de presse concernait l'utilisation d'une tactique spéciale contre la star mondiale Cristiano Ronaldo:

  • Respect et reconnaissance : « Cristiano Ronaldo est l'une des plus grandes stars du football mondial. Son talent, son expérience et son instinct de buteur méritent d'être soulignés. Nous avons un grand respect pour lui », a déclaré le technicien ;

  • Approche collective : « Cependant, nous ne jouons pas seulement contre Ronaldo, mais contre toute l'équipe d'« Al-Nassr ». C'est pourquoi l'accent ne sera pas mis sur un individu, mais sur les mouvements collectifs de l'adversaire. Pour nous, la discipline et le respect du plan de jeu établi sont prioritaires. »

Quand et où se déroule le match ?

  • Compétition : Ligue des champions Élite de l'AFC, 2e journée ;

  • Rencontre : « Al-Nassr » (Arabie saoudite) — « Neftchi » (Ouzbékistan) ;

  • Date et lieu : 12 octobre, Riyad, stade « Al-Awwal Park ».

Ce test du vice-champion d'Ouzbékistan à Riyad promet d'être l'un des matchs les plus suivis à l'échelle continentale.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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