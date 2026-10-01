Le 28 septembre 2026, l'Arabie saouditea accueilli à Riyad une réception à l'occasion du 77e anniversaire de la fondation de la République populaire de Chine. L'événement a été organisé par l'ambassade de Chine en Arabie saoudite. C'est ce qu'a annoncé l'ambassade de Chine en Arabie saoudite.L'un des moments forts de la cérémonie a été la performance de robots humanoïdes fabriqués en Chine. Vêtus de tenues traditionnelles saoudiennes, les robots sont montés sur scène pour exécuter des mouvements caractéristiques de la célèbre danse traditionnelle « Ardah ». Sur certaines images, on peut voir les robots manipuler des épées en parfaite synchronisation.

L'événement s'est tenu au Palais de la culture de Riyad. Il a réuni le maire de Riyad, le prince Faisal bin Abdulaziz bin Ayyaf, l'ambassadeur de Chine en Arabie saoudite, Chen Weiqing (Chan Hua), ainsi que des diplomates, des responsables gouvernementaux et d'autres invités. Selon les informations officielles, plus de 600 personnes ont assisté à la cérémonie.

La performance des robots a donné une touche unique à l'événement et a suscité un grand intérêt sur les réseaux sociaux. L'ambassadeur chinois a souligné que la prestation des robots avait fortement impressionné les invités.

Robotlarning Saudiya Arabistonining an’anaviy raqsini ijro etishi tadbirga o‘ziga xos tus berib, ijtimoiy tarmoqlarda ham katta qiziqish uyg‘otdi. Xitoy elchisi Chan Xua robotlarning chiqishi mehmonlarda katta taassurot qoldirganini ta’kidlagan.