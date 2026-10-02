L'héritage de Cristiano Ronaldo et le match Danemark-Portugal

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L'héritage de Cristiano Ronaldo et le match Danemark-Portugal

Une nouvelle ère dans le monde du football commence à laisser sa marque. Selon ixbt.com et d'autres médias sportifs internationaux, l'équipe nationale du Portugal a remporté une victoire 4-2 contre le Danemark lors d'un match où Cristiano Ronaldo n'était pas sur le terrain. Ce match, riche en buts et en intensité, a suscité de nombreux débats et entre dans l'histoire comme la première rencontre sans la star du XXIe siècle. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Avant le match, l'entraîneur Jorge Jesus a évoqué la fin ou le déclin de l'ère Cristiano Ronaldo, soulignant qu'il avait la conscience tranquille et qu'il était totalement serein face à cette situation. Il a ensuite décidé de donner sa chance à Rafael Leão. Cependant, porter le numéro de l'attaquant légendaire a imposé une pression supplémentaire au joueur.

Rafael Leão et la responsabilité du numéro sept

Rafael Leão, portant le célèbre maillot numéro 7 de Ronaldo, a laissé une impression mitigée tout au long du match. Bien qu'il ait eu une bonne occasion en début de rencontre en repiquant dans l'axe depuis l'aile droite avec son pied droit, il n'a pas réussi à concrétiser. De plus, sa perte de balle dans la phase finale de l'attaque a imposé des tâches supplémentaires à ses coéquipiers.

En conséquence, l'entraîneur portugais a décidé de remplacer Rafael Leão à la 63e minute de la seconde période par Trincão. Néanmoins, le fait que ce numéro ait été attribué précisément à Leão lors du premier match après l'ère CR7 a été un signal psychologique important.

La célébration « Siuuum » de Rasmus Højlund

L'un des moments les plus intéressants du match a impliqué l'attaquant danois Rasmus Højlund. À la 53e minute, après avoir égalisé à 2-2, l'attaquant a attiré l'attention des tribunes en imitant la célèbre célébration « Siuuum » propre à Cristiano Ronaldo. Il a levé les bras, sauté et pivoté dans les airs pour fêter son but dans le style de la star portugaise.

Que ce geste ait été perçu comme un signe de respect ou une provocation a suscité des débats animés parmi les fans. Højlund avait déjà fait de même en 2025 lorsque Cristiano Ronaldo était son adversaire sur le terrain. Dans ses interventions médiatiques, l'attaquant a toujours affirmé que la légende portugaise était son idole et qu'il s'en inspirait.

Cristiano RonaldoPortugalDanemarkRasmus HøjlundFootball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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