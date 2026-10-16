Le Mans - Toulouse : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue 1 entre Le Mans et Toulouse débutera le 16 octobre à 23h45 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Mans : 98. Kocik N., 29. Bretel L., 18. Buades L., 25. Geye D., 76. Laroussi Y., 14. Mafouta L., 19. Sidibé D., 23. Traoré D., 10. Vercruysse J., 5. Voyer H., 17. Yohou S. (capitaine).

Entraîneur du Mans : Videira P.

Composition de départ de Toulouse : 16. Restes G., 23. Casseres C., 15. Dønnum A., 8. Jørgensen T., 3. McKenzie M., 22. Messali R., 2. Nicolaisen R. (capitaine), 13. Russell-Rowe J., 14. Suazo G., 12. Tapé K., 20. Tengstedt K.

Remplaçants de Toulouse : 18. Amougou M., 1. Collin T., 94. Diallo I., 9. Hidalgo S., 5. Koumbassa S., 19. Odogu D., 31. Schmidt N., 7. Vinnolo J., 6. Wassem A.

Entraîneur de Toulouse : Ascou J.